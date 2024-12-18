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Veja lista de escolas estaduais da PB com cursos profissionalizantes irregulares, segundo MP

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Escola Técnica Estadual de Artes, Tecnologia e Economia Criativa, em João Pessoa. Foto: Secom/PB

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ajuizou uma ação civil pública contra o estado após constatar que 312 cursos técnicos/profissionalizantes ofertados por escolas estaduais estão irregulares. O órgão afirma que os certificados ou diplomas emitidos para os alunos não são válidos.

O MPPB aponta também que 252 cursos sequer iniciaram o processo de tramitação para regularização, enquanto outros 60 ainda estão com o processo em análise.

Em nota, a SES informou que adotou medidas para regularizar os cursos técnicos das escolas estaduais, atendendo à demanda do Ministério Público, e garante que não há cursos sem processo de reconhecimento e reforça o compromisso com a qualidade e a regularização dos cursos técnicos estaduais. (Confira a nota completa aqui)

O Jornal da Paraíba listou as 217 escolas estaduais que, segundo o MPPB, estão com cursos irregulares.

Confira as escolas que apresentam cursos irregulares:

Com processo em tramitação:

  • ECIT CINEASTA LINDUARTE NORONHA
  • EECIT CÔNEGO NICODEMOS NEVES
  • EECIT LUIZ GONZAGA DE ALBUQUERQUE BURITY
  • EECIT FRANCISCA ASCENSÃO CUNHA
  • EECIT MANOEL LISBOA DE MOURA
  • EECIT SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA MESTRE SIVUCA
  • EECIT JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA
  • EECIT PROFESSORA MARIA DO CARMO MIRANDA
  • EECIT ALICE CARNEIRO
  • EECIT JOSÉ ROCHA SOBRINHO
  • EECIT ANTÔNIO GALDINO
  • EECIT OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO
  • EECIT PROFESSOR ANÉSIO LEÃO
  • EECIT PLÍNIO LEMOS
  • EECIT MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO
  • EECIT JOSÉ LUIZ NETO
  • EECIT PROFESSOR LORDÃO
  • ECI EEM JUAREZ MARACAJA
  • EECIT FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA
  • EECIT PEDRO BEZERRA FILHO
  • EECIT EZEQUIEL FERNANDES ECI
  • EEM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA
  • EECIT OBDÚLIA DANTAS
  • ECI PROFESSORA FRANCISCA FONSECA MATIAS
  • EECIT CRISTIANO CARTAXO
  • EECIT NICEIA CLAUDINO PINHEIRO
  • EECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
  • ECI EEM JOSE LINS DO REGO
  • EECIT OTAVIA SILVEIRA
  • EECIT FRANCISCO ERNESTO DO REGO
  • EECIT PROFESSORA MARIA CECÍLIA DE CASTRO
  • EECIT ESCRITOR JOSÉ GUEDES CAVALCANTE
  • EECIT LUIS DE AZEVEDO SOARES
  • EECIT PROFESSORA AURICÉLIA MARIA DA COSTA
  • EECIT MARIA HONORINA SANTIAGO
  • EECIT DURVAL GUEDES
  • ECIT RENATO RIBEIRO COUTINHO

Sem processo em tramitação:

  • ECI LYCEU PARAIBANO
  • EECIT PROFESSOR PEDRO AUGUSTO PORTO CAMINHA (EPAC)
  • EECIT CÔNEGO NICODEMOS NEVES
  • EECIT CÔNEGO FRANCISCO DE LIMA
  • EECIT PROFESSOR OLÍVIO PINTO
  • EECIT DOM JOSÉ MARIA PIRES
  • EECIT JOSÉ DO PATROCÍNIO
  • EECIT FRANCISCA ASCENSÃO CUNHA
  • EECIT RAUL MACHADO
  • EECIT ESCRITOR HORÁCIO DE ALMEIDA
  • EECIT PAPA PAULO VI
  • EECIT SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA MESTRE SIVUCA
  • EECIT PREFEITO OSVALDO PESSOA
  • EECIT PROFESSORA OLIVINA OLÍVIA CARNEIRO DA CUNHA
  • EECIT JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA
  • EECIT PROFESSORA MARIA DO CARMO MIRANDA
  • EECIT ALICE CARNEIRO
  • EECIT PRESIDENTE JOÃO GOULART
  • EECIT PEDRO ANÍSIO BEZERRA DANTAS
  • EECIT PASTOR JOÃO PEREIRA GOMES FILHO
  • EECIT PADRE HILDON BANDEIRA
  • ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE ARTE TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA
  • CENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL – CPDAC
  • EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO
  • EEEFM MARIA JOSE MIRANDA BURITY
  • ECI EEM PROFESSORA MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES
  • ECI EEFM MAJOR ANTONIO DE AQUINO
  • EEEFM IVAN BICHARA SOBREIRA
  • EECIT EFIGÊNIO LEITE
  • EECIT ENG MÁRCIA GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO
  • EECIT BENJAMIN MARANHÃO
  • EECIT DOUTOR ALFREDO PESSOA DE LIMA
  • EECIT AGENOR CLEMENTINO DOS SANTOS
  • EECIT MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA
  • EECIT GUARABIRA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA
  • EECIT MONSENHOR EMILIANO CRISTO EEEIEFM CARLOTA BARREIRA
  • ECIEEFM DOM ADAUTO ECIT SEVERINO CABRAL
  • ECIT IRMA STEFANIE
  • EECIT PREFEITO WILLIAMS DE SOUSA ARRUDA
  • EECIT ANTÔNIO GALDINO
  • EECIT PROFESSOR RAUL CÓRDULA
  • EECIT MONSENHOR JOSÉ BORGES DE CARVALHO
  • EECIT OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO
  • EECIT JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO
  • EECIT POETA MARIO VIEIRA DA SILVA
  • EECIT PROFESSOR ANÉSIO LEÃO
  • EECIT PLÍNIO LEMOS
  • EECIT MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO
  • EECIT NENZINHA CUNHA LIMA
  • EECIT DOUTOR TRAJANO NÓBREGA
  • EECIT DOUTOR ELPIDIO DE ALMEIDA
  • EECIT CAMPINA GRANDE ECI EEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA
  • ECI EEM CICERO DOS ANJOS
  • EECIT FRANCISCO MARQUES MELLO
  • EECIT JOSÉ LUIZ NETO
  • EECIT PROFESSOR LORDÃO
  • EECIT IOLANDA TEREZA CHAVES LIMA
  • EECIT JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CANDIDO
  • ECI JOAO LELYS
  • ECI PROFESSORA NEIR ALVES PORTO
  • EECIT JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ
  • EECIT JORNALISTA JOSÉ LEAL RAMOS
  • EECIT FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA
  • EECIT SERRA BRANCA INÁCIO ANTONINO
  • EECIT JOSÉ LEITE DE SOUSA
  • ECIEEFM JOSE AMERICO DE ALMEIDA
  • ECIT EFM PROFESSORA MARAGARIDA REMIGIO LOUREIRO
  • EEEFM OLAVO BILAC
  • EECIT PEDRO TERTO DA CUNHA
  • EECIT INÁCIO DA CATINGUEIRA
  • EECIT DR. ANTÔNIO F. MEDEIROS
  • EECIT SERÁFICO NÓBREGA
  • EECIT SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA
  • EECIT MELQUIADES VILAR
  • EECIT EZEQUIEL FERNANDES
  • EECIT MARECHAL ALMEIDA BARRETO
  • EECIT DOUTOR DIONÍSIO DA COSTA
  • EECIT PATOS
  • EECIT PADRE JERÔNIMO LAUWEN
  • ECIT JOAO LEITE NETO
  • ECIT EEFM PRESIDENTE KENNEDY
  • ECI EEM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA
  • EECIT SANTO ANTÔNIO
  • EECIT MAESTRO JOSÉ SIQUEIRA
  • EECIT ADVOGADO NOBEL VITA
  • ECIT PADRE ARISTIDES
  • EECIT JOSÉ OLÍMPIO MAIA
  • EECIT DANIEL CARNEIRO
  • EECIT OBDÚLIA DANTAS
  • ECI PROFESSORA FRANCISCA FONSECA MATIAS
  • EECIT BERNARDINO JOSÉ BATISTA
  • EECIT MONSENHOR MORAIS
  • EECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE
  • EECIT DOUTOR JOSÉ DUARTE FILHO
  • EECIT CORONEL JACOB GUILHERME FRANTZ
  • EECIT CRISTIANO CARTAXO
  • EECIT NICEIA CLAUDINO PINHEIRO
  • ECI EEFM DR JOSE GADELHA
  • EECIT DOUTOR SILVA MARIZ
  • EECIT VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA
  • ECI MESTRE JULIO SARMENTO
  • EECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO
  • EECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
  • EECIT DONA ARLINDA PESSOA DA SILVA
  • EEEFN GAMA E MELO
  • ECIT TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI
  • ECI ANA RIBEIRO
  • EECIT LUIZ GONZAGA BURITY
  • EECIT OTAVIA SILVEIRA
  • EECIT JOÃO ÚRSULO
  • EECIT DE ITABAIANA DOUTOR ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO
  • ECI DOUTOR TRAJANO PIRES DA NOBREGA
  • EECIT FRANCISCO DE SÁ CALVACANTE
  • EECIT MONSENHOR VICENTE DE FREITAS
  • EECIT HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS
  • EECIT MATIAS FREIRE
  • EECIT ALZIRA LISBOA
  • EECIT PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY
  • EECIT VALE DO MAMANGUAPE JOAO DA MATA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
  • EECIT FRANCISCO ERNESTO DO REGO
  • EECIT FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO
  • EECIT PROFESSORA MARIA CECÍLIA DE CASTRO
  • EECIT ALCIDES BEZERRA
  • EECIT DR FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO
  • EECIT JOSÉ BRAZ DO REGO
  • EECIT PRESIDENTE JOÃO PESSOA
  • ECI EEFM RIACHAO DO POCO
  • EECIT ABREU E LIMA
  • EECIT JOSÉ PAULO DE FRANÇA
  • EECIT DEPUTADO FERNANDO MILANEZ
  • EECIT IZAURA FALCÃO DE CARVALHO
  • EECIT PROFESSOR ANTÔNIO GOMES
  • EECIT LUIS DE AZEVEDO SOARES
  • EECIT MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA
  • EECIT MARIA HONORINA SANTIAGO
  • EECIT DURVAL GUEDES
  • ECIT RENATO RIBEIRO COUTINHO
  • EECIT ENEAS DE CARVALHO
  • EECIT ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO
  • EECIT ERENICE CAVALCANTE FIDELES

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