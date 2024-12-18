Veja lista de escolas estaduais da PB com cursos profissionalizantes irregulares, segundo MP
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ajuizou uma ação civil pública contra o estado após constatar que 312 cursos técnicos/profissionalizantes ofertados por escolas estaduais estão irregulares. O órgão afirma que os certificados ou diplomas emitidos para os alunos não são válidos.
O MPPB aponta também que 252 cursos sequer iniciaram o processo de tramitação para regularização, enquanto outros 60 ainda estão com o processo em análise.
Em nota, a SES informou que adotou medidas para regularizar os cursos técnicos das escolas estaduais, atendendo à demanda do Ministério Público, e garante que não há cursos sem processo de reconhecimento e reforça o compromisso com a qualidade e a regularização dos cursos técnicos estaduais. (Confira a nota completa aqui)
O Jornal da Paraíba listou as 217 escolas estaduais que, segundo o MPPB, estão com cursos irregulares.
Confira as escolas que apresentam cursos irregulares:
Com processo em tramitação:
- ECIT CINEASTA LINDUARTE NORONHA
- EECIT CÔNEGO NICODEMOS NEVES
- EECIT LUIZ GONZAGA DE ALBUQUERQUE BURITY
- EECIT FRANCISCA ASCENSÃO CUNHA
- EECIT MANOEL LISBOA DE MOURA
- EECIT SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA MESTRE SIVUCA
- EECIT JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA
- EECIT PROFESSORA MARIA DO CARMO MIRANDA
- EECIT ALICE CARNEIRO
- EECIT JOSÉ ROCHA SOBRINHO
- EECIT ANTÔNIO GALDINO
- EECIT OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO
- EECIT PROFESSOR ANÉSIO LEÃO
- EECIT PLÍNIO LEMOS
- EECIT MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO
- EECIT JOSÉ LUIZ NETO
- EECIT PROFESSOR LORDÃO
- ECI EEM JUAREZ MARACAJA
- EECIT FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA
- EECIT PEDRO BEZERRA FILHO
- EECIT EZEQUIEL FERNANDES ECI
- EEM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA
- EECIT OBDÚLIA DANTAS
- ECI PROFESSORA FRANCISCA FONSECA MATIAS
- EECIT CRISTIANO CARTAXO
- EECIT NICEIA CLAUDINO PINHEIRO
- EECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
- ECI EEM JOSE LINS DO REGO
- EECIT OTAVIA SILVEIRA
- EECIT FRANCISCO ERNESTO DO REGO
- EECIT PROFESSORA MARIA CECÍLIA DE CASTRO
- EECIT ESCRITOR JOSÉ GUEDES CAVALCANTE
- EECIT LUIS DE AZEVEDO SOARES
- EECIT PROFESSORA AURICÉLIA MARIA DA COSTA
- EECIT MARIA HONORINA SANTIAGO
- EECIT DURVAL GUEDES
- ECIT RENATO RIBEIRO COUTINHO
Sem processo em tramitação:
- ECI LYCEU PARAIBANO
- EECIT PROFESSOR PEDRO AUGUSTO PORTO CAMINHA (EPAC)
- EECIT CÔNEGO NICODEMOS NEVES
- EECIT CÔNEGO FRANCISCO DE LIMA
- EECIT PROFESSOR OLÍVIO PINTO
- EECIT DOM JOSÉ MARIA PIRES
- EECIT JOSÉ DO PATROCÍNIO
- EECIT FRANCISCA ASCENSÃO CUNHA
- EECIT RAUL MACHADO
- EECIT ESCRITOR HORÁCIO DE ALMEIDA
- EECIT PAPA PAULO VI
- EECIT SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA MESTRE SIVUCA
- EECIT PREFEITO OSVALDO PESSOA
- EECIT PROFESSORA OLIVINA OLÍVIA CARNEIRO DA CUNHA
- EECIT JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA
- EECIT PROFESSORA MARIA DO CARMO MIRANDA
- EECIT ALICE CARNEIRO
- EECIT PRESIDENTE JOÃO GOULART
- EECIT PEDRO ANÍSIO BEZERRA DANTAS
- EECIT PASTOR JOÃO PEREIRA GOMES FILHO
- EECIT PADRE HILDON BANDEIRA
- ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE ARTE TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA
- CENTRO PROFIS DEP ANTONIO CABRAL – CPDAC
- EEEFM BENEDITA TARGINO MARANHAO
- EEEFM MARIA JOSE MIRANDA BURITY
- ECI EEM PROFESSORA MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES
- ECI EEFM MAJOR ANTONIO DE AQUINO
- EEEFM IVAN BICHARA SOBREIRA
- EECIT EFIGÊNIO LEITE
- EECIT ENG MÁRCIA GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO
- EECIT BENJAMIN MARANHÃO
- EECIT DOUTOR ALFREDO PESSOA DE LIMA
- EECIT AGENOR CLEMENTINO DOS SANTOS
- EECIT MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA
- EECIT GUARABIRA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA
- EECIT MONSENHOR EMILIANO CRISTO EEEIEFM CARLOTA BARREIRA
- ECIEEFM DOM ADAUTO ECIT SEVERINO CABRAL
- ECIT IRMA STEFANIE
- EECIT PREFEITO WILLIAMS DE SOUSA ARRUDA
- EECIT ANTÔNIO GALDINO
- EECIT PROFESSOR RAUL CÓRDULA
- EECIT MONSENHOR JOSÉ BORGES DE CARVALHO
- EECIT OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO
- EECIT JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO
- EECIT POETA MARIO VIEIRA DA SILVA
- EECIT PROFESSOR ANÉSIO LEÃO
- EECIT PLÍNIO LEMOS
- EECIT MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO
- EECIT NENZINHA CUNHA LIMA
- EECIT DOUTOR TRAJANO NÓBREGA
- EECIT DOUTOR ELPIDIO DE ALMEIDA
- EECIT CAMPINA GRANDE ECI EEFM JOSE ROLDERICK DE OLIVEIRA
- ECI EEM CICERO DOS ANJOS
- EECIT FRANCISCO MARQUES MELLO
- EECIT JOSÉ LUIZ NETO
- EECIT PROFESSOR LORDÃO
- EECIT IOLANDA TEREZA CHAVES LIMA
- EECIT JORNALISTA JOSÉ ITAMAR DA ROCHA CANDIDO
- ECI JOAO LELYS
- ECI PROFESSORA NEIR ALVES PORTO
- EECIT JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ
- EECIT JORNALISTA JOSÉ LEAL RAMOS
- EECIT FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA
- EECIT SERRA BRANCA INÁCIO ANTONINO
- EECIT JOSÉ LEITE DE SOUSA
- ECIEEFM JOSE AMERICO DE ALMEIDA
- ECIT EFM PROFESSORA MARAGARIDA REMIGIO LOUREIRO
- EEEFM OLAVO BILAC
- EECIT PEDRO TERTO DA CUNHA
- EECIT INÁCIO DA CATINGUEIRA
- EECIT DR. ANTÔNIO F. MEDEIROS
- EECIT SERÁFICO NÓBREGA
- EECIT SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA
- EECIT MELQUIADES VILAR
- EECIT EZEQUIEL FERNANDES
- EECIT MARECHAL ALMEIDA BARRETO
- EECIT DOUTOR DIONÍSIO DA COSTA
- EECIT PATOS
- EECIT PADRE JERÔNIMO LAUWEN
- ECIT JOAO LEITE NETO
- ECIT EEFM PRESIDENTE KENNEDY
- ECI EEM ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA
- EECIT SANTO ANTÔNIO
- EECIT MAESTRO JOSÉ SIQUEIRA
- EECIT ADVOGADO NOBEL VITA
- ECIT PADRE ARISTIDES
- EECIT JOSÉ OLÍMPIO MAIA
- EECIT DANIEL CARNEIRO
- EECIT OBDÚLIA DANTAS
- ECI PROFESSORA FRANCISCA FONSECA MATIAS
- EECIT BERNARDINO JOSÉ BATISTA
- EECIT MONSENHOR MORAIS
- EECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE
- EECIT DOUTOR JOSÉ DUARTE FILHO
- EECIT CORONEL JACOB GUILHERME FRANTZ
- EECIT CRISTIANO CARTAXO
- EECIT NICEIA CLAUDINO PINHEIRO
- ECI EEFM DR JOSE GADELHA
- EECIT DOUTOR SILVA MARIZ
- EECIT VALDEMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA
- ECI MESTRE JULIO SARMENTO
- EECIT MARIA DO SOCORRO RAMALHO QUIRINO
- EECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
- EECIT DONA ARLINDA PESSOA DA SILVA
- EEEFN GAMA E MELO
- ECIT TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI
- ECI ANA RIBEIRO
- EECIT LUIZ GONZAGA BURITY
- EECIT OTAVIA SILVEIRA
- EECIT JOÃO ÚRSULO
- EECIT DE ITABAIANA DOUTOR ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO
- ECI DOUTOR TRAJANO PIRES DA NOBREGA
- EECIT FRANCISCO DE SÁ CALVACANTE
- EECIT MONSENHOR VICENTE DE FREITAS
- EECIT HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS
- EECIT MATIAS FREIRE
- EECIT ALZIRA LISBOA
- EECIT PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY
- EECIT VALE DO MAMANGUAPE JOAO DA MATA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
- EECIT FRANCISCO ERNESTO DO REGO
- EECIT FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO
- EECIT PROFESSORA MARIA CECÍLIA DE CASTRO
- EECIT ALCIDES BEZERRA
- EECIT DR FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO
- EECIT JOSÉ BRAZ DO REGO
- EECIT PRESIDENTE JOÃO PESSOA
- ECI EEFM RIACHAO DO POCO
- EECIT ABREU E LIMA
- EECIT JOSÉ PAULO DE FRANÇA
- EECIT DEPUTADO FERNANDO MILANEZ
- EECIT IZAURA FALCÃO DE CARVALHO
- EECIT PROFESSOR ANTÔNIO GOMES
- EECIT LUIS DE AZEVEDO SOARES
- EECIT MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA
- EECIT MARIA HONORINA SANTIAGO
- EECIT DURVAL GUEDES
- ECIT RENATO RIBEIRO COUTINHO
- EECIT ENEAS DE CARVALHO
- EECIT ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO
- EECIT ERENICE CAVALCANTE FIDELES