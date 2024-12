Semhab encerra programação natalina com moradores do Residencial Vista do Verde

17/12/2024 |

A programação de Natal organizada pela Prefeitura de João Pessoa para os residenciais que são assistidos pela Secretaria de Habitação Social (Semhab) foi encerrada, na tarde desta terça-feira (17), com a realização da confraternização dos moradores do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias. As famílias tiveram a oportunidade de participar de uma série de brincadeiras e do sorteio de cestas natalinas e acompanharam a apresentação da banda do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro e assistiram a uma apresentação do Grupo Cara Dupla Coletiva de Teatro e do Grupo de Teatro Arte Florescer, que encenou o Auto de Natal.

A secretária de Habitação Social da Capital, Socorro Gadelha, disse que é gratificante encerrar o ano promovendo essa confraternização com os moradores do Vista do Verde, depois de ter se reunido com os moradores do Residencial Vista Alegre, no bairro Colinas do Sul, na semana passada. “Nós estamos fechando as ações sociais do ano de 2024, mas o nosso trabalho continua porque a nossa missão é melhorar a vida dessas famílias, oferecendo oportunidades que elas nunca tiveram, mas passaram a ter uma assistência melhor depois que foram morar num residencial construído pela Prefeitura da Capital”, ressaltou.

Socorro Gadelha aproveitou para agradecer ao Comando do 15º Batalhão de Infantaria do Exército que cedeu a banda para uma apresentação tocando músicas natalinas e populares bem conhecidas do público. Ela agradeceu também a atriz, teatróloga e produtora cultural Letícia Rodrigues, que dirigiu e atuou no Auto de Natal, acrescentando que as atrizes que participaram da peça moram nos residenciais e já participaram da montagem do espetáculo ‘O Mágico de Oz’.

“Como o prefeito Cícero Lucena costuma dizer, nós estamos cuidando das pessoas, oferecendo a elas uma oportunidade para melhorar de vida, morando em um apartamento confortável e seguro. E ver a felicidade delas é uma recompensa para o trabalho que estamos fazendo na Prefeitura de João Pessoa, onde uma das prioridades é justamente o setor de habitação”, comentou. A secretária aproveitou para agradecer a todos os integrantes da equipe técnica e social da Semhab, que trabalham dentro dos residenciais acompanhando os moradores, conhecendo os problemas e buscando as soluções.