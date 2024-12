quem venceria o prêmio de melhor jogador de cada ano neste século?

A Bola de Ouro, premiação histórica oferecida pela revista esportiva France Football, gerou bastante polêmica em 2024. Isso porque o espanhol Rodri venceu na votação do prêmio, numa temporada em que grande parte da mídia especializada do planeta colocava o atacante brasileiro Vini Jr como favorito. A “perda” do título não foi engolida por grande parte do mundo da bola.

Mas o brasileiro do Real Madrid tem uma nova chance nesta terça-feira (17), quando a Fifa vai anunciar o vencedor do prêmio organizado por ela. Na oportunidade, o camisa 7 do campeão europeu é novamente o favorito.

Após anos onde os debates giravam em torno de apenas uma dupla, Messi ou Cristiano Ronaldo, agora as premiações estão mais abertas. Muitos jogadores, jornalistas e torcedores protestaram nas redes sociais sobre a derrota do jogador brasileiro do Real Madrid. Muito mais pela não vitória de Vini do que pela conquista de Rodri, um dos grandes jogadores da atualidade e estrela do Manchester City.

Grande nome da luta antirracista no futebol Vini Jr acabou em segundo na disputa e não foram poucas as pessoas que opinaram que a derrota do jogador brasileiro teve conotação racial.

O jogador terá uma nova chance de ser reconhecido como o melhor jogador da temporada em que foi protagonista total das conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol com a camisa do Real Madrid. É a vez da Fifa premiar os destaques do futebol com o seu prêmio, o Fifa Awards, o antigo The Best.

Nessa esteira, o Jornal da Paraíba fez um exercício de passar pelo passado. E se houvesse um prêmio de Bola de Ouro — ou The Best — no futebol paraibano desde o início do século? Quem venceria a cada temporada? Você confere tudo abaixo. Ah, um spoiler… o Campinense teria o maior número de troféus de 2001 para cá.

Bola de Ouro na Paraíba (2001 até 2024)

2001: Val Araguaia (Treze)

2002: Binho (Campinense)

2003: Rodrigo Tabata (Campinense)

2004: Adelino (Campinense)

2005: Beto (Treze)

2006: Théo (Treze)

2007: Lamar (Nacional de Patos)

2008: Marquinhos Marabá (Campinense)

2009: Edmundo (Sousa)

2010: Rone Dias (Treze)

2011: Cléo (Treze)

2012: Warley (Campinense)

2013: Lenilson (Botafogo-PB)

2014: Lenilson (Botafogo-PB)

2015: Luiz Fernando (Campinense)

2016: Rodrigão (Campinense)

2017: Dico (Treze e Botafogo-PB)

2018: Marcos Aurélio (Botafogo-PB)

2019: Clayton (Botafogo-PB)

2020: Jeferson (Treze)

2021: Mauro Iguatu (Campinense)

2022: Dione (Campinense)

2023: Luiz Henrique (Sousa)

2024: Thiaguinho (Treze)

Bolas de Ouro por clube

1º Campinense: 9 troféus

9 troféus 2º Treze: 7 troféus

7 troféus 3º Botafogo-PB: 5 troféus

5 troféus 4º Sousa: 2 troféus

2 troféus 5º Nacional de Patos: 1 troféu

