Instituto Cândida Vargas garante assistência no pré-natal para gestantes com HIV

O Instituto Cândida Vargas (ICV), referência no atendimento a gestantes de alto risco em João Pessoa, reforça sua atuação no combate à transmissão vertical do HIV, com ênfase especial durante o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o HIV/Aids. Embora a maternidade ofereça esses cuidados durante todo o ano, a campanha intensifica as ações para alertar sobre a importância da detecção precoce e do acompanhamento especializado.

De acordo com a médica obstetra Alba Wanderley Espínola, coordenadora do ambulatório do ICV, o teste rápido para HIV é realizado na primeira consulta de pré-natal e repetido nos segundo e terceiro trimestres da gestação. “A detecção precoce do HIV é fundamental para evitar a transmissão vertical do vírus da mãe para o bebê. Temos três momentos para intervir e prevenir essa transmissão: durante a gestação, com exames e uso de medicamentos antirretrovirais; no parto, adotando as condutas adequadas; e no puerpério, quando a amamentação é contraindicada”, explicou a especialista.

Além do teste de HIV, o Instituto Cândida Vargas oferece um acompanhamento abrangente no pré-natal de alto risco, incluindo atendimento com obstetras e especialistas como cardiologistas, endocrinologistas e neurologistas. Também são realizados exames laboratoriais, ultrassonografias e avaliações cardiológicas materno-fetais.

“O pré-natal deve ser iniciado o mais cedo possível, preferencialmente na Unidade Básica de Saúde, e as consultas seguem uma periodicidade que varia ao longo da gestação. Esse planejamento é essencial para identificar e tratar precocemente quaisquer condições que possam afetar a mãe ou o bebê”, ressaltou a coordenadora.

Exames no pré-natal – Durante o acompanhamento da gestação, são realizados exames essenciais, como hemograma, glicemia, testes para detecção de sífilis, hepatites e toxoplasmose, além do teste oral de tolerância à glicose para diagnóstico de diabetes gestacional e tipagem sanguínea. A vacinação também faz parte do protocolo, garantindo proteção contra doenças como gripe, Covid-19 e coqueluche.

Dezembro Vermelho – É uma campanha nacional voltada à conscientização, prevenção e combate ao HIV/Aids, além de promover o acolhimento e o respeito às pessoas que vivem com o vírus. Durante todo o mês, ações são realizadas para incentivar o uso de preservativos, a realização de testes rápidos e o acesso ao tratamento antirretroviral, essenciais para controlar a doença e prevenir a transmissão.

A iniciativa também busca combater o preconceito, reforçando que, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível ter qualidade de vida e reduzir a transmissão do HIV, contribuindo para uma sociedade mais informada e inclusiva.