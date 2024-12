ONDE ASSISTIR Lyon x Wolfsburg AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Liga dos Campeões, Champions Feminina, HOJE (17/12)

Por MRNews



O Lyon x Wolfsburg, jogam pela Champions League FEMININA edição 2022/2023 hoje, HOJE (17/12) às 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League FEMININA, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Lyon .

Prévia do Jogo: Lyon x Wolfsburg Feminino – Liga dos Campeões Feminina 2024

Na próxima terça-feira, 17 de dezembro de 2024, Lyon Feminino e Wolfsburg Feminino se enfrentarão no Estádio Groupama, em Lyon, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina. Embora ambas as equipes já tenham garantido sua classificação para as quartas de final, a disputa promete ser eletrizante, com ambos os times buscando terminar o ano com uma vitória significativa.

Desempenho Recente das Equipes

Lyon Feminino: O Lyon, atual recordista de títulos da Liga dos Campeões Feminina com oito conquistas, teve uma campanha impecável até agora, vencendo todas as seis partidas da fase de grupos. A equipe, comandada por Joe Montemurro, teve um desempenho impressionante, especialmente nas vitórias sobre Roma e Galatasaray, com goleadas expressivas como o 6-0 contra as turcas. No campeonato nacional, as francesas também estão em ótima forma, mantendo uma liderança de três pontos sobre o PSG.

Wolfsburg Feminino: O Wolfsburg, por sua vez, garantiu sua vaga nas quartas de final após uma vitória dominante sobre a Roma na última rodada. Com uma vitória de 6-1, a equipe alemã, dirigida por Tommy Stroot, avançou com autoridade, apesar das derrotas iniciais para Roma e Lyon. No Campeonato Alemão, as visitantes vêm de uma vitória fora de casa por 3-1 contra o Werder Bremen, somando cinco vitórias nos últimos seis jogos fora de casa.

Análise do Jogo

Lyon Feminino: Lyon deve alinhar sua equipe titular com a volta da goleira Christiane Endler, que foi poupada na última partida do campeonato francês. As defensoras Wendie Renard e Selma Bacha, bem como as meias Daniëlle van de Donk e Sara Dabritz, devem também retornar à formação titular. A equipe se destaca pela força ofensiva, com a artilheira Ada Hegerberg liderando o ataque.

Wolfsburg Feminino: No lado do Wolfsburg, a principal preocupação é a ausência de algumas jogadoras importantes, como Kristin Demann e Camilla Kuver. A atacante Lineth Beerensteyn, que vem se destacando na temporada com 11 gols em 18 jogos, será uma das principais esperanças de gol para a equipe alemã. A defesa também contará com a presença de Alyssa Naeher, uma das melhores goleiras do mundo.

Previsão de Escalações

Lyon Feminino (possível escalação): Endler; Carpenter, Sombath, Renard, Bacha; Van de Donk, Egurrola, Dabritz; Diani, Dumornay, Hegerberg

Wolfsburg Feminino (possível escalação): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Beerensteyn, Huth, Lattwein, Brand; Blomqvist, Popp

Prognóstico

Com ambas as equipes já garantindo suas vagas para as quartas de final, o jogo será mais uma chance para construir confiança para as fases seguintes. Lyon, com seu excelente momento e força ofensiva, é favorito para vencer este confronto, especialmente diante de sua torcida e com uma série invicta de sete jogos. O Wolfsburg, embora seja uma equipe de alto nível, terá dificuldades para superar o Lyon fora de casa.

Resultado previsto: Lyon Feminino 3-1 Wolfsburg Feminino

Ambos os times têm qualidade para oferecer um grande espetáculo, mas acreditamos que o Lyon, com sua atual forma impressionante, tenha um leve favoritismo para sair vitorioso.