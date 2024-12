Mercado da bola Vasco tem novo reforço para lateral esquerda

Riquelme confirma que vai se reapresentar ao Vasco; veja vídeo

Vasco mira Cuello, mas cláusula de venda do atacante pode complicar negociação

O Vasco da Gama segue em busca de reforços para a temporada de 2025, e um dos nomes na mira do clube é o do atacante Cuello, atualmente no Atlético Tucumán, da Argentina. No entanto, a negociação pode não ser simples devido à cláusula estabelecida no contrato do jogador.

Cláusula mínima de US$ 8 milhões

De acordo com informações divulgadas pelo portal Na Torcida Vascaínos, o Atlético Tucumán detém 50% dos direitos econômicos do jogador e incluiu uma cláusula que impede a venda de Cuello por menos de 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 40 milhões na cotação atual). Esse valor coloca o atleta em uma faixa elevada de mercado, tornando o interesse do Vasco um desafio financeiro significativo.

Cuello: um jogador em ascensão

Cuello tem sido destaque no futebol argentino, com atuações que chamaram a atenção de clubes internacionais. Sua capacidade ofensiva e versatilidade no ataque fazem dele um nome cobiçado por equipes que buscam fortalecer seus setores ofensivos.

A estratégia do Vasco

Com a chegada de Paulo Bracks à gestão esportiva, o Vasco tem adotado uma postura mais ativa no mercado, buscando nomes capazes de agregar valor técnico ao elenco. A diretoria ainda não se manifestou oficialmente sobre o interesse em Cuello, mas o clube precisará avaliar se consegue atender às exigências financeiras do Tucumán.

Próximos passos

Embora o valor estipulado seja alto, é possível que o Vasco negocie formas alternativas de pagamento ou até mesmo a inclusão de jogadores em uma possível troca. No entanto, até o momento, não há confirmações de propostas oficiais.

Fique atento para mais informações sobre a movimentação do Vasco no mercado de transferências e os próximos capítulos envolvendo Cuello e outros reforços.

Vasco Sonda Zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro, Mas Empresário Adota Posição Reservada

Por cruzeiroec.com.br

No último domingo (15), o interesse do Vasco da Gama pelo zagueiro Zé Ivaldo, atualmente no Cruzeiro, veio à tona. Segundo informações divulgadas pelo portal “No Ataque”, o Gigante da Colina fez uma sondagem pelo defensor, que, neste momento, ocupa a reserva na equipe comandada por Fernando Diniz.

Declaração do Empresário

Diante da especulação, o portal Vascaino.net entrou em contato com o empresário de Zé Ivaldo, que preferiu não entrar em detalhes sobre possíveis negociações. “Zé Ivaldo só sai do Cruzeiro mediante venda. Sobre sondagens e consultas, eu não me manifesto. Deixo para os clubes assim fazerem”, afirmou o agente, destacando que qualquer movimentação depende de uma proposta oficial.

Valor de Mercado

Aos 27 anos, Zé Ivaldo possui um valor de mercado estimado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual), segundo dados do Transfermarkt. Esse montante representa um desafio financeiro para o Vasco, que segue buscando reforços para o elenco de 2025.

Situação no Cruzeiro

Zé Ivaldo tem sido uma peça importante no elenco celeste, mas atualmente figura entre as opções de reserva. Apesar disso, a diretoria do Cruzeiro não parece disposta a liberar o atleta facilmente, considerando seu potencial e valor estratégico.

Próximos Passos

Com o mercado de transferências em andamento, a sondagem do Vasco pode ser apenas o início de uma negociação mais concreta. Caso o clube carioca decida avançar, será necessário apresentar uma proposta à altura das exigências do Cruzeiro e do jogador.

Resta saber se o Gigante da Colina conseguirá viabilizar a contratação e reforçar seu setor defensivo para a próxima temporada. Enquanto isso, o empresário de Zé Ivaldo segue reservado, deixando o desenrolar das tratativas a cargo dos clubes envolvidos.

Vasco Sonda Tomás Cuello, do Athletico-PR, para Reforçar o Elenco em 2025

O Vasco da Gama iniciou conversas preliminares para avaliar a possibilidade de contratar o atacante Tomás Cuello, do Athletico-PR, visando a temporada de 2025. O jogador argentino, de 23 anos, ainda tem contrato com o clube paranaense até o final de 2025 e está sendo observado pelo Gigante da Colina, que busca reforçar seu elenco após uma temporada de altos e baixos.

Cuello: Investimento de Alto Custo

Contratado em 2022 pelo Athletico-PR por 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,8 milhões na cotação da época), Cuello é a aquisição mais cara da história do clube. O Furacão adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o restante permanece com o Atlético Tucumán, da Argentina.

O atacante teve uma participação consistente no Athletico-PR, mas o rebaixamento do clube para a Série B abriu possibilidades de negociações para reduzir a folha salarial. Ainda assim, qualquer movimento para contratar Cuello envolverá custos significativos, considerando seu histórico como uma peça valiosa no elenco paranaense.

Situação Atual e Concorrência

Embora o Athletico-PR não tenha recebido propostas oficiais até o momento, vários clubes demonstraram interesse em Cuello. A diretoria do Furacão não descarta um empréstimo com pagamento integral dos salários pelo novo clube, o que permitiria ao jogador retornar em 2026, quando o Athletico-PR planeja disputar novamente a Série A.

O Vasco precisa agir rapidamente caso decida avançar com uma proposta oficial. O clube carioca ainda está ajustando sua estrutura para a próxima temporada, buscando um novo técnico e reorganizando a folha salarial.

Planejamento Vascaíno

Com a meta de montar um elenco competitivo para 2025, o Vasco está focado em contratações estratégicas e experientes. Tomás Cuello, com sua habilidade técnica e versatilidade no ataque, se encaixa no perfil desejado pelo clube.

No entanto, antes de concretizar qualquer negociação, o Vasco precisará avaliar sua capacidade financeira para viabilizar a contratação, considerando o investimento necessário e a concorrência no mercado.

Reforços e Expectativas da Torcida

A chegada de Cuello seria vista como um passo importante para reforçar o setor ofensivo do Vasco, que busca voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa pelas definições sobre o novo treinador e outros nomes que possam compor o elenco na próxima temporada.

A movimentação do mercado da bola segue intensa, e o Vasco da Gama parece decidido a aproveitar as oportunidades para fortalecer sua equipe. Resta saber se Tomás Cuello será o próximo a vestir a camisa cruzmaltina.

Vasco e Nike Fecham Acordo para Fornecimento de Material Esportivo de 2026 a 2028

Após um longo período de negociações, o Vasco da Gama anunciou um novo acordo com a Nike como fornecedora oficial de material esportivo. O contrato, que será válido de 2026 a 2028, marca o retorno da gigante americana aos uniformes de clubes brasileiros, consolidando uma parceria estratégica que promete impactar o mercado esportivo nacional.

Kappa Seguirá até 2025

A Kappa, atual fornecedora do Vasco, terá seu contrato estendido até o final de 2025. Originalmente, o vínculo terminaria no fim de dezembro deste ano, mas a extensão foi necessária para garantir tempo hábil para o desenvolvimento de um novo enxoval pela Nike e outras possíveis interessadas.

Essa decisão também assegura a continuidade no fornecimento de materiais de alta qualidade ao clube durante a transição para a nova parceria.

Nike Volta ao Futebol Brasileiro

O retorno da Nike ao futebol brasileiro é um movimento significativo. Nos últimos anos, a marca vinha se concentrando principalmente na Seleção Brasileira, com a qual renovou recentemente seu contrato até 2038. A parceria com o Vasco faz parte de uma nova estratégia da Nike, que também busca acordos com outros dois grandes clubes brasileiros, previstos para iniciar em 2026.

Acordo Estratégico

O contrato entre Vasco e Nike será de três anos, abrangendo o período de 2026 a 2028. A escolha do Vasco reflete o potencial de marketing do clube, que busca ampliar sua exposição global e atrair novos torcedores e investidores.

Além disso, a Nike traz consigo o prestígio de uma marca internacionalmente reconhecida, o que pode alavancar a venda de produtos licenciados e fortalecer a identidade do clube.

Expectativas da Torcida

A torcida vascaína recebeu a notícia com entusiasmo. A Nike é associada a uniformes modernos e de alta qualidade, e há grande expectativa em relação aos novos designs que serão desenvolvidos para o clube.

Impacto no Mercado Esportivo

A entrada da Nike em parcerias com clubes brasileiros pode inaugurar uma nova era de investimentos no futebol nacional. Para o Vasco, essa união representa uma oportunidade de consolidar sua marca e retomar o protagonismo no cenário esportivo.

Com o acordo firmado, resta agora aguardar os detalhes do lançamento oficial dos uniformes a partir de 2026 e os próximos passos dessa parceria histórica.