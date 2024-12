Funjope apresenta maracatu, teatro e cultura popular neste domingo no Parque Solon de Lucena

As atividades natalinas da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) programadas para este domingo (15) acontecem no Parque Solon de Lucena, a partir das 16h. Haverá apresentação de maracatu com o Baque Mulher JP, teatro com a Companhia Soluar e cultura popular com o Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi.

“Planejamos uma programação de cultura para o período natalino distribuída tanto em espaços urbanos da cidade como o Parque Solon de Lucena, o Centro Histórico, o Parque das Três Ruas, o Busto de Tamandaré, mas, sobretudo, essa programação trabalha o conceito da diversidade das culturas em João Pessoa. Por isso, incluímos na programação de Natal as culturas populares, maracatus e manifestações da tradição do povo de João Pessoa e do povo nordestino e brasileiro. É uma forma que nós entendemos de manter viva essa nossa história”, analisa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que, no Parque Solon de Lucena, tem essa beleza da tradição do circo, dos maracatus, dos bois de reis. “Tudo isso dá vida ao nosso espírito natalino, mas, sobretudo, traz informações de arte e de cultura da nossa tradição que são reescritas na memória das crianças e dos jovens. Essa é uma parte fundamental da nossa política de cultura, valorização da diversidade e das culturas populares”, diz.

Teatro – Jamil Richene, presidente da Companhia Soluar, afirma que o público pode esperar uma tarde de muito sorriso, alegria e descontração com o espetáculo ‘Trupizupe – O Maior Quengo do Nordeste – O Musical’. Ele ressalta que o espetáculo, que é cômico, traz exatamente essa mensagem de humor através das aventuras da Trupizupe.

Na história, o personagem tenta enganar todo o reino. Ele consegue, com suas artimanhas, trapacear o vice-rei, fugir da cadeia, chega a casar com a filha do rei e assim por diante. “Será uma tarde de descontração e alegria com esse espetáculo humorístico, nordestino que traz, na sua raiz, a musicalidade ao vivo. O grupo ficou contente com o convite, feliz por estar integrando essa programação, trazendo essa diversidade de espetáculo. É importante contemplar e dar espaço para os grupos locais de nossa cidade”, pontua Richene.

Cultura popular – O Cavalo Marinho Infantil Sementes do Mestre João do Boi representa as culturas populares neste domingo. Para a Mestra Tina, que representa o Cavalo Marinho, é fundamental a valorização das culturas populares nos eventos realizados pela Funjope.

Ela acredita que esta é uma forma de divulgar a cultura popular tradicional e que também contribui para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo grupo. “Isso faz com que as novas gerações conheçam o Cavalo Marinho. É um incentivo para que os brincantes tenham continuidade. Nós estamos muito felizes e agradecemos por nos incluir na programação”, afirma.

Maracatu – O Parque Solon de Lucena também vai dar espaço ao maracatu neste domingo. Aniely Mirtes, coordenadora do Maracatu Baque Mulher JP, ressalta que a Prefeitura de João Pessoa tem oportunizado a cultura popular a ter de volta dignidade enquanto expressão artística.

Ela destaca que a cultura popular tem a capacidade de expressar a diversidade e a riqueza cultural de uma sociedade, promovendo a coesão social, o respeito mútuo e o entendimento entre diferentes grupos.

“Para nós, do Maracatu Baque Mulher JP, ter espaço nos projetos culturais da prefeitura de João Pessoa deixa explícito o compromisso e o respeito que o setor de gestão cultural tem com o Movimento de Maracatu de Baque Virado”, afirma.

Papai Noel – Todas as sextas, sábados e domingos de dezembro, a partir das 17h, a programação no Parque Solon de Lucena conta com a participação do Papai e Mamãe Noel, na Casa do Papai Noel.