Tardezinha Inclusiva comemora três anos com tema ‘Natal da União’

A Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto Somos Capazes, completa três anos e comemora este marco na inclusão social, neste domingo (15), com o tema ‘Natal da União’. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, observa que a Tardezinha Inclusiva é uma ação cultural, mas principalmente de perfil social e inclusivo. Ele lembra que a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa trabalham com as crianças autistas e suas famílias há três anos num processo de inclusão social pela arte. Para Marcus, é um projeto muito vitorioso, especialmente porque nasceu de uma parceria forte com as famílias, com as mães e os pais das crianças autistas.

“O projeto completa três anos de existência e sucesso pleno. Agora vamos celebrar esse momento dentro do espírito de Natal, confraternizando e acolhendo as crianças e suas famílias em vários momentos porque a Tardezinha tem arte e cultura, mas também oferece acompanhamento pedagógico, jurídico e social”, ressalta o diretor.

Hosana Carneiro, presidente da APA, também avalia esse período de forma positiva. “A Tardezinha Inclusiva de dezembro é sempre mais especial, o fechamento de mais um ano. Nesse dia, faremos a nossa confraternização, comemoramos o Natal e o Papai Noel estará presente. Será a última Tardezinha do ano, feita com muito cuidado, sempre na perspectiva de agradar nosso público de pessoas especiais, também às famílias. Nós estaremos lá, procurando fazer a diferença num espaço onde as crianças brincam, dançam, se divertem. É mais um ano que se encerra, mais uma Tardezinha que mostra que a inclusão é o caminho certo”, diz.

Nik Fernandes, uma das idealizadoras do projeto, ressalta que a Tardezinha Inclusiva transformou a realidade de crianças autistas e suas famílias, ressalta que o evento promete emocionar e encantar crianças e seus familiares.

“Ao longo desses três anos, conseguimos transformar vidas e promover a inclusão social através da arte, da cultura e do respeito. E não há melhor momento para celebrar essa conquista do que no mês do nascimento de Jesus, um período de união e amor”, considera Nik.

Ela lembra que o evento reafirma o compromisso da Tardezinha Inclusiva em criar um espaço acolhedor e cheio de oportunidades para crianças autistas e com deficiência, fortalecendo laços entre famílias e a comunidade.

Programação – A celebração acontece em clima natalino, com a aguardada chegada do Papai Noel e uma programação recheada de atrações que prometem trazer alegria e emoção para todos os presentes. A Turma Tá Blz marca presença com o DJ Jhony Fernandes, assim como o casal da Disney, Mickey e Minnie.

O evento contará ainda com a apresentação do coral da Unimed e performances artísticas das crianças autistas Ana Beatriz, Luiz Filipe, Anthony e a cantora Clarinha Dias.

Também participam os palhaços Kika, Baba Baby, as artistas plásticas Tati Colore e Gio Guerra. Haverá a Feirinha Inclusiva com objetos produzidos pelas mães, atendimento odontológico, jogos de tabuleiro, pintura artística, oficina de slime, entre outras atividades.