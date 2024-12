Secretaria de Esportes promove 4º Festival de Ginástica Artística neste sábado no ginásio do Unipê

Neste sábado (14), o ginásio de esportes do Unipê, em Água Fria, será o cenário de mais um espetáculo da ginástica artística, do projeto ‘Campeões do Amanhã’, com a apresentação das atletas no 4º festival da modalidade. O evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), inicia às 8h e deve contar com aproximadamente 75 alunos.

“Pela tradição no cenário esportivo mundial, a ginástica já era uma das principais modalidades, principalmente após os Jogos Olímpicos, estamos cuidando cada vez, pois é um esporte repleto de talentos. São jovens promessas que na maioria das vezes fazem sua primeira competição nesse festival. E, sem dúvida, temos aí uma grande possibilidade de poder fazer ainda mais, revelar novos talentos e gerar outras oportunidades esportivas, que é o grande objetivo”, comentou Kaio Márcio, secretário de Esportes de João Pessoa.

De acordo com o coordenador da Juventude, Clizaldo Maroja, o cronograma segue uma estrutura, com treinos que acontecem em dias e horários estratégicos para potencializar e desenvolver o potencial das alunas. “As atividades são realizadas às segundas, quartas e sextas no período da tarde, e às terças e quintas pela manhã. Essa dinâmica bem organizada não só permite o desenvolvimento técnico e artístico das atletas, como também garante o suporte de uma estrutura de qualidade, aliada ao acompanhamento de profissionais altamente capacitados”, explicou.

O festival é o ponto alto do projeto, que oferece aulas ministradas pelas professoras Maria Viana e Mikaella do Nascimento, nas segundas, quartas e sextas-feiras das 15h às 17h, nas terças e quintas-feiras das 9h às 10h, todas no Unipê. Os encontros somam um total de 195 atendimentos semanais e 780 por mês.