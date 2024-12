ASSISTIR Botafogo x Pachuca AO VIVO pela Copa Intercontinental HOJE (12/12), palpites e Escalações

O jogo entre Botafogo x Pachuca pelo e acontece hoje (12/12) às 15 hs . A competição é disputada em estilo mata-mata. A partida vale uma vaga na próxima etapa da competição mais importante do planeta. Mundial é organizado pela FIFA

Esta á uma das melhores oportunidades para que os times classificados (ver a lista a seguir) faturar alto com a competição que melhor premia clubes por jogos únicos e para que os clubes fora da Europa tentem acabar com a hegemonia europeia em relação a competição. Representando a América do Sul, o River Plate tentará desfazer o favoritismo do Real.

Prévia: Botafogo x Pachuca – Copa do Mundo de Clubes 2024

Data e horário: 11 de dezembro de 2024, às 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos

O Botafogo chega a este jogo contra o Pachuca na segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com grande confiança, após conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A equipe brasileira está invicta há oito jogos e tem como objetivo manter essa sequência de bons resultados contra os campeões da CONCACAF.

O time comandado por Artur Jorge, que recentemente quebrou um jejum de 29 anos sem título nacional, terá a chance de estender essa invencibilidade contra os mexicanos. Entretanto, a equipe precisará estar focada para evitar surpresas e garantir a vaga nas semifinais contra o vencedor de Al Ahly e Real Madrid.

Forma do Botafogo (últimos jogos):

Vitória contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória contra o Atlético Mineiro, e bons resultados nas competições continentais. O Botafogo vai a campo com moral alta após garantir o título nacional.

Forma do Pachuca (últimos jogos):

Os mexicanos vêm de uma sequência difícil, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos no Campeonato Mexicano. O Pachuca tem enfrentado dificuldades defensivas, com 17 jogos consecutivos sem conseguir manter a defesa invicta, o que coloca o time em desvantagem contra o forte ataque do Botafogo.

Notícias das equipes:

Botafogo:

O técnico Artur Jorge terá algumas ausências para este jogo. Bastos, que sofreu uma lesão muscular, pode ser desfalque, assim como Matheus Nascimento e Pablo, ambos com problemas físicos. No entanto, o time pode contar com jogadores decisivos como Jefferson Savarino e Luiz Henrique, que foram fundamentais na campanha do título do Brasileirão.

Pachuca:

O time mexicano terá que fazer uma avaliação do defensor Gustavo Cabral antes da partida, mas espera-se que Israel Luna e Andres Micolta não joguem devido a lesões. O veterano atacante Salomon Rondon será a principal esperança ofensiva da equipe.

Possíveis escalações:

Botafogo (formação 4-3-3):

John; Ponte, Adryelson, Barboza, Telles; Gregore, Freitas; Henrique, Savarino, Almada; Igor Jesus

Pachuca (formação 4-3-3):

Moreno; Sanchez, Barreto, Patino, Gonzalez; Pedraza, Montiel; Deossa, Gonzalez, Idrissi; Rondon

Previsão do jogo:

Botafogo 3-1 Pachuca

Apesar da oportunidade de surpresa para o Pachuca, a equipe brasileira entra como favorita, com um time superior e em boa forma. O Botafogo deverá vencer confortavelmente e avançar para a próxima fase, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Al Ahly e Real Madrid.

Onde assistir:

O jogo será transmitido ao vivo pelos principais canais esportivos, como ESPN e plataformas de streaming.

Conclusão:

O Botafogo tem tudo para seguir em frente na Copa do Mundo de Clubes, especialmente considerando a atual fase e o desempenho superior em comparação com o Pachuca. Será um grande teste para os mexicanos, que buscam superar um momento instável, mas a vantagem está claramente com o time brasileiro.