Teatro, arte circense e cultura popular integram programação deste sábado

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realiza, neste sábado (7) programação no Parque das Três Ruas, onde acontece o Auto de Natal, com a Companhia Útero de Teatro, e no Parque Solon de Lucena, que vai receber a Cia Só Ria Circo e Teatro e o Boi de Reis Estrela do Norte. As atividades têm início às 16h.

“Essas ações são extremamente importantes para todos nós da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa porque elas fazem parte de uma programação de Natal que nós criamos para a cidade. O nosso projeto natalino acolheu, desde o início, as culturas populares. Nós temos feito um trabalho de valorização das culturas populares em todos os nossos ambientes, nos polos, nos territórios e este ano não poderia ser diferente”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que as culturas populares foram incorporadas no projeto de Natal no Parque das Três Ruas, no Parque Solon de Lucena e também no Busto de Tamandaré, e lembra que a orientação do prefeito Cícero Lucena é que seja acolhido, cuidado e estimulado o maior número possível de culturas.

O diretor afirma que a gestão trabalha nesse conceito de valorização da diversidade das culturas de João Pessoa em todas as festas e no dia a dia. “Então, é fundamental a presença das culturas populares nesse projeto de Natal, um momento em que as famílias, sobretudo, as crianças saem com seus pais, suas mães, para se divertir e entrar nesse clima de renovação das esperanças das pessoas. É importantíssimo construirmos o imaginário das crianças dentro do espírito de Natal e também, evidentemente, aí entram as culturas populares que vão compondo esse imaginário infantil e formando a personalidade e a cidadania das nossas crianças”, acrescenta.

No Parque das Três Ruas, o Auto De Natal será realizado pelo Grupo de Teatro Útero, formado por mulheres 50+. José Maciel, um dos fundadores, destaca que o Auto de Natal tem uma característica popular, evidenciando a importância da mulher. O texto é uma adaptação livre de vários autos de Natal da dramaturga Lourdes Ramalho.

“A programação nas Três Ruas faz com que o território se torne um espaço vivo para a arte e a cultura. Só temos a agradecer”, completa.

No Parque Solon de Lucena, o público vai poder conferir a apresentação do Boi de Reis Estrela do Norte, representando as culturas populares da cidade. A apresentação do Boi de Reis Estrela do Norte, do Mestre Pirralhinho, abrange todas as áreas da cultura como música, dança, teatro e arte circense, tendo total interatividade com o público presente.

“A expectativa é que a brincadeira, como chamamos as apresentações, possa conquistar o público que estará presente e assim levar um pouco de alegria e entusiasmo em meio a um mundo tão complicado que estamos vivendo”, pontua o Mestre Pirralhinho.

Também no Parque Solon de Lucena, haverá apresentação da Cia Só Ria Circo e Teatro. “Nós estaremos com personagens natalinos para interagir com o público presente no Parque da Lagoa. A expectativa é maravilhosa em poder levar o encanto e a magia do Natal para o público pessoense. E todos podem ter a certeza de que será um momento mágico de celebração”, conta o ator Walter Olivério, que integra a Cia Só Ria Circo e Teatro.

O ator acrescenta que todos que fazem o grupo se sentem felizes em participar das ações natalinas. “Nos sentimos honrados em fazer parte dessa programação tão bela que já virou tradição em nossa cidade”, acrescenta.