Comsea-JP realiza última reunião do ano no Restaurante Popular do Varadouro

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea-JP), realizou pela primeira vez sua reunião nas instalações do Restaurante Popular do Varadouro, no Centro de João Pessoa. O encontro também celebrou a confraternização de fim de ano entre os membros do conselho, que puderam ter a experiência do atendimento e qualidade da comida servida à população no local.

“Este ano, o conselho inovou em fazer essa confraternização para mostrar a importância do equipamento, a qualidade da comida que é servida. O município está finalizando o ano com todas as cozinhas comunitárias funcionando e os restaurantes populares atendendo de forma digna a população, com um cardápio variado. Recebemos com alegria a informação de que teremos novas cozinhas comunitárias ano que vem, contemplando ainda mais outras regiões vulneráveis de João Pessoa”, destacou Sérgio Lucena, presidente do Comsea-JP.

O local foi escolhido por ser um ponto importante de trânsito no Centro da Capital, abrangendo pessoas que trabalham na região, que passam pela rodoviária, que estejam em situação de rua, idosos e famílias. As refeições são servidas de segunda a sexta-feira, pelo valor simbólico de R$ 1,00.

A reunião realizada nesta quinta-feira (5) teve como pauta principal a avaliação da segurança alimentar e nutricional de João Pessoa, com apresentação realizada pelo diretor de Segurança Alimentar e Nutricional, Ítalo Procópio, com dados do ano de 2024. Após a palestra, as entidades da sociedade civil e governamentais fizeram uma fala sobre o momento atual da segurança alimentar na Capital com bastante escuta e análise de todo o contexto deste ano.

O diretor de Segurança Alimentar e Nutricional, Ítalo Procópio, reforçou a importância da participação do controle social na implementação de políticas públicas que beneficiem a população. “A pedido da presidência do Comsea foi realizada essa última reunião e confraternização em um dos equipamentos de segurança alimentar de João Pessoa. Tivemos a oportunidade de apresentar os dados, com os números de refeições distribuídas, de agricultores beneficiados pelo PAA, de quilos de alimentos doados, enfim, todos os dados da Segurança Alimentar do ano de 2024. Foi de extrema importância esse momento porque temos a oportunidade de trazer o controle social, que é a representação do povo, para dentro do nosso equipamento”, destacou.