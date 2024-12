Instituto Cândida Vargas promove roda de conversa sobre proteção de crianças e adolescentes ameaçadas de morte

O Instituto Cândida Vargas (ICV) realizou, na tarde desta quinta-feira (5), uma roda de conversa com foco na Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. O evento aconteceu no auditório da unidade de saúde e reuniu profissionais e representantes de diversas áreas para debater o tema e compartilhar experiências.

Com início às 14h30, a atividade contou com palestras de especialistas da área, como a Lorena Monteiro, técnica de referência da Secretaria de Desenvolvimento Humano, e Wigne Nadjare Vieira da Silva, coordenadora geral do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte na Paraíba (PPCAAM-PB).

Segundo a coordenadora do Serviço Social do ICV, Liane Guerra, o setor tem promovido, com o apoio da Direção-Geral, rodas de conversa com órgãos de proteção às mulheres, crianças e adolescentes. “O objetivo dessas rodas de conversas é compreender a competência de cada órgão, identificar quem pode ser acionado e quais casos podem ser assistidos. Dessa forma, buscamos orientar e encaminhar adequadamente as demandas que chegam ao serviço, principalmente de jovens que relatam estar ameaçados de morte, garantindo assim a efetivação dos direitos conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente”, informou.

Segundo Wigne Nadjare, a atividade foi essencial para esclarecer dúvidas e fortalecer a rede de proteção. “Reunimos profissionais da Saúde para um diálogo essencial sobre a letalidade infantojuvenil e as estratégias de proteção à vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte na Paraíba, com foco no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Além disso, alinhamos estratégias para que o hospital esteja preparado para atender situações de risco e acionar as autoridades competentes. Esse tipo de iniciativa é fundamental para fortalecer o compromisso de todos nós com a vida e os direitos de nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.

Durante o encontro, os palestrantes destacaram a importância da articulação entre diferentes instituições na garantia da segurança e dos direitos de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade extrema.

A iniciativa faz parte das ações contínuas do ICV para promover debates sobre direitos humanos e fortalecer as redes de apoio na Paraíba. O evento também abriu espaço para perguntas e troca de experiências, contribuindo para o aprimoramento das práticas de proteção no Estado.