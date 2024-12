Leicester City x West Ham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (03/12)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Leicester City x West Ham: acontece hoje, HOJE (03/12) às 16h15 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Leicester que tentará a vitória em seu território.

Leicester City x West Ham United: Análise do Confronto pela Premier League 2024

No dia 3 de dezembro de 2024, Leicester City e West Ham United se enfrentam no King Power Stadium, em uma partida crucial pela Premier League. Com ambos os times buscando melhorar seu desempenho após derrotas pesadas no final de semana, este promete ser um jogo de grande importância para suas campanhas na competição.

Contexto da Partida

O Leicester chega para o jogo após uma derrota humilhante por 4 a 1 contra o Brentford, em que a equipe viu suas falhas defensivas mais uma vez expostas. Esta foi a terceira derrota consecutiva da equipe, que está atualmente na 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O técnico Ruud van Nistelrooy, recém-contratado, terá um grande desafio pela frente, especialmente para corrigir a fragilidade defensiva do time, que já sofreu mais de três gols em quatro de seus últimos seis jogos. A equipe de Leicester, no entanto, tem sido eficaz no ataque, com gols marcados em todos os seus sete jogos em casa nesta temporada, embora nem todos tenham sido vitoriosos.

Já o West Ham United também entra em campo com a necessidade de recuperação após um revés de 5 a 2 para o Arsenal no fim de semana. O time de Mikel Arteta dominou a partida desde os primeiros minutos, mas o West Ham conseguiu reagir com dois gols rápidos. No entanto, a defesa da equipe de Julen Lopetegui mostrou-se vulnerável, algo que vem sendo uma constante durante a temporada. O West Ham está em 14º lugar e não pode se dar ao luxo de acumular mais derrotas, especialmente contra equipes da parte inferior da tabela como o Leicester.

Expectativas para o Confronto

Leicester e West Ham têm mostrado tendências de altos e baixos ao longo da temporada. No caso dos “Foxes”, a chegada de Van Nistelrooy pode trazer uma nova abordagem tática, mas a falta de consistência no setor defensivo é um problema claro. O West Ham, por outro lado, pode se beneficiar do retorno de Mohammed Kudus, que esteve suspenso nas últimas partidas. Sua presença no ataque pode dar mais dinamismo à equipe, que já conta com a habilidade de jogadores como Jarrod Bowen e Paquetá.

Ambos os times precisam de uma vitória para afastar os temores de rebaixamento e melhorar suas perspectivas no campeonato. A equipe de Leicester, jogando em casa, terá um leve favoritismo, mas as fragilidades defensivas ainda são uma grande preocupação.

Possíveis Escalações

Leicester City:

Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumare; Decordova-Reid, Buonanotte, Ayew; Vardy

West Ham United:

Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Soler, Paquetá, Kudus; Antonio

Previsão do Jogo

Embora o Leicester tenha uma ligeira vantagem por jogar em casa, a defesa instável pode ser explorada por um West Ham mais organizado, especialmente com a volta de Kudus. A partida deve ser equilibrada, com ambos os times marcando, mas é difícil prever um vencedor claro devido às falhas de ambos os times. A previsão é de empate, possivelmente 2 a 2, com gols de ambos os lados, dada a natureza vulnerável das defesas.

Este jogo é vital para os dois times, que tentam escapar da zona de desconforto da tabela. Os torcedores podem esperar uma partida com emoção e chances de ambos os lados, mas, acima de tudo, com grande importância na luta pela sobrevivência na Premier League.

Onde Assistir

