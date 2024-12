João Pessoa recebe os secretários de meio ambiente das capitais brasileiras e Distrito Federal

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) sediará, entre os dias 4 e 6 de dezembro, o XXXI Encontro Nacional das Capitais – o Fórum CB27. O evento reunirá secretários de meio ambiente das capitais brasileiras e do Distrito Federal para debater políticas climáticas e urbanas, promover o intercâmbio de experiências e fortalecer a agenda de sustentabilidade.

A abertura será nesta quarta-feira (4), às 18h30, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Avenida João Cirilo da Silva, no bairro do Altiplano e no dia seguinte o Encontro continua no Sesc Praia, no Cabo Branco.

Com o tema central focado na integração das agendas globais de biodiversidade e clima às políticas públicas municipais, o encontro contará com discussões sobre financiamentos climáticos, adaptação às mudanças climáticas e estratégias para alinhar ações locais aos compromissos internacionais, como as diretrizes da COP29 e os objetivos traçados para a COP30.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, presidente do CB27, destacou que esse é um momento de extrema importância para que os gestores públicos possam fortalecer a rede entre as capitais. “É um espaço para troca de experiências exitosas. Todos poderão ainda conhecer as ações da política ambiental que a Prefeitura de João Pessoa vem promovendo, durante as visitas técnicas. Sem dúvida uma oportunidade única, considerando que as decisões dos municípios impactam uns aos outros”, concluiu.

Programação – Os painéis temáticos abordarão tópicos como:

1 -Agendas Globais de Biodiversidade e Clima – Ações estratégicas e experiências exitosas em eventos como a COP16 e o Fórum Urbano Mundial;

2)Integração das Políticas Nacionais ao Contexto Municipal: Diretrizes para aplicação do Plano Clima no âmbito das capitais brasileiras;

3)Acesso ao Financiamento Climático: Estratégias para viabilizar projetos de sustentabilidade urbana, como o “João Pessoa Sustentável”;

4)Próximos Passos do CB27: Planejamento das ações futuras para o fortalecimento da resiliência climática nas capitais.

Fórum CB27 – Durante o processo de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) em 2012, surgiu o Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27 como forma de promover uma articulação política entre as 26 capitais brasileiras e o governo do Distrito Federal por meio de encontros e interlocução entre os Secretários de Meio Ambiente para o fortalecimento e a realização de ações coordenadas, troca de experiências em sustentabilidade urbana e avanço em agendas ambientais de vanguarda.

O CB27 permite e fortalece o diálogo com o governo federal, por meio da participação em órgãos de governança federais e estaduais, como por exemplo a Comissão Tripartite Nacional de Meio Ambiente.

O Fórum CB27 recebe apoio do Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, uma rede global com mais de 2.500 governos locais e regionais, comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. O Iclei tem atuação em pelo menos 130 países, com foco nas políticas de sustentabilidade, impulsionando a ação local para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.

As capitais, como parte da rede, compõem a delegação Iclei a cada ano em eventos internacionais como a Conferência das Partes da Convenção – Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima (COP) que são momentos essenciais para garantir as ações locais e dar voz aos governos no âmbito das negociações na principal instância de negociação da UNFCCC (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).