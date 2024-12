Assistir Milan x Sassuolo ao vivo Copa da Itália, HOJE (03/12), PALPITES e ESCALAÇÕES

Prévia do Jogo: AC Milan x Sassuolo – Copa Itália, 3 de Dezembro de 2024

Na terça-feira, 3 de dezembro de 2024, o AC Milan receberá o Sassuolo no Stadio Giuseppe Meazza, em um confronto válido pela fase de 16 avos de final da Copa Itália. Ambas as equipes estão em busca de um lugar nas quartas de final, e a partida promete ser emocionante, com o Milan tentando superar uma equipe que, historicamente, tem causado dificuldades nos últimos confrontos.

O Desempenho do AC Milan

O AC Milan chega a essa partida com uma sequência sólida nas competições internacionais e domésticas. Após garantir uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Slovan Bratislava na Liga dos Campeões, o time de Paulo Fonseca está em boa forma e busca continuar sua trajetória em torneios de mata-mata. No campeonato italiano, o Milan venceu o Empoli por 3 a 0, com destaque para Tijjani Reijnders, que marcou dois gols, e Alvaro Morata, que também balançou as redes. No entanto, apesar do bom momento, a equipe ainda ocupa a 7ª posição na Série A, distante do topo da tabela, o que faz com que a Copa Itália seja uma das principais chances de conquistar um troféu nesta temporada.

O histórico recente do Milan na Copa Itália não é o melhor, com a última conquista ocorrendo em 2003. Desde então, a equipe chegou à final em 2016 e 2018, mas foi derrotada por Juventus em ambas as ocasiões. Ainda assim, o time tentará se recuperar e buscar uma vitória sobre o Sassuolo, que tem sido um adversário problemático, principalmente em casa.

O Desempenho do Sassuolo

Já o Sassuolo, que atualmente joga na Série B, tem sido uma das surpresas desta edição da Copa Itália. A equipe venceu o Cittadella e o Lecce nas primeiras rodadas do torneio e agora busca dar um passo ainda mais ousado ao enfrentar o Milan. O time, que tem como grande estrela o atacante Domenico Berardi, tem mostrado um bom desempenho na segunda divisão, liderando a competição com uma campanha quase imbatível. A equipe de Fabio Grosso, ex-treinador do Lyon, está muito motivada para buscar o retorno à Série A e fazer história na Copa Itália, onde já derrotou o Milan em algumas ocasiões no passado.

Com Berardi recuperado de uma grave lesão, o Sassuolo também conta com o talento do meio-campista norueguês Kristian Thorstvedt, que marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Reggiana, no último jogo. A equipe vem de uma sequência de vitórias e acredita que pode surpreender o Milan, mesmo jogando fora de casa.

Possíveis Escalações

O AC Milan, devido ao calendário apertado e à necessidade de poupar jogadores, deve realizar algumas mudanças em sua escalação. Fikayo Tomori, Tammy Abraham e Ruben Loftus-Cheek são alguns dos jogadores que podem ganhar uma oportunidade no time titular. Além disso, o jovem Francesco Camarda, de apenas 16 anos, pode ter minutos em campo, lutando por um lugar ao lado de Morata no ataque.

O Sassuolo, por sua vez, terá desfalques importantes, como o lateral Josh Doig e o zagueiro Filippo Romagna, ambos lesionados. O técnico Fabio Grosso deve apostar em Cas Odenthal para suprir a ausência de Romagna e em Nicholas Pierini ou Samuele Mulattieri no ataque, ao lado de Berardi e Lauriente.

Palpite para o Jogo

Apesar de uma possível escalação mista e algumas ausências no elenco, o AC Milan ainda é amplamente favorito para vencer o Sassuolo. A experiência da equipe e sua superioridade técnica devem prevalecer, mas a boa fase do Sassuolo e a capacidade de surpreender em jogos grandes tornam este confronto interessante. A previsão é de uma vitória apertada do Milan por 2 a 1, com Sassuolo dando trabalho ao time de Fonseca.

Este será um jogo crucial para as aspirações de ambos os clubes na Copa Itália, e o Milan buscará garantir a classificação para as quartas de final em um duelo que promete ser repleto de emoções.

Onde Assistir

O jogo entre AC Milan e Sassuolo será transmitido ao vivo em canais especializados na Copa Itália. No Brasil, a cobertura pode ser feita por meio de plataformas de streaming esportivo.