Athletico-PR x Fluminense ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (01/12)

A partida entre Athletico-PR x Fluminense é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (01/12) às 18h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Flu como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Fluminense Enfrenta o Athletico-PR em Jogo Crucial para a Permanência na Série A

Confronto vale pontos importantes para o Fluminense e o Athletico-PR x Fluminens na luta contra o rebaixamento

Neste domingo, 1º de dezembro, Fluminense e Athletico-PR se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, em 16º lugar com 39 pontos, tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Athletico-PR, com 41 pontos, também busca garantir sua permanência na elite. Com desfalques importantes, o Fluminense espera contar com sua defesa sólida e a liderança de Germán Cano para conquistar a vitória.

Neste domingo, 1º de dezembro, o Fluminense enfrentará o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, às 18h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para a luta contra o rebaixamento, com o Fluminense ocupando o 16º lugar com 39 pontos, enquanto o Athletico-PR está em 15º, com 41 pontos. O técnico Mano Menezes terá algumas dificuldades, pois não contará com o atacante Keno, que sofreu uma lesão na coxa direita. Assim, Lima deve entrar no lugar dele, e a formação do time deve ser modificada com quatro jogadores no meio de campo.

Na frente, Germán Cano pode recuperar a posição de titular, com a possibilidade de Kauã Elias ser barrado. Por outro lado, o treinador do Athletico-PR, Lucho González, terá a volta do zagueiro Thiago Heleno, que estava suspenso na rodada passada. O volante Erick e o atacante Canobbio, que se recuperaram de lesões, devem ser opções no banco de reservas.

O jogo promete ser de grande intensidade, já que ambas as equipes estão lutando para evitar o rebaixamento. O Fluminense, que vem de uma sequência sem vitórias, estará em busca de três pontos cruciais para sua permanência na elite do futebol brasileiro. O Athletico-PR, por sua vez, também enfrenta dificuldades e não pode vacilar se quiser manter sua posição fora da zona de descenso.

Além das ausências e mudanças táticas, o Fluminense também contará com a força de sua defesa, que tem se mostrado uma das mais sólidas do campeonato. Jogadores como Thiago Silva e Samuel Xavier são peças-chave, assim como o goleiro Fábio, que terá a missão de evitar que o time sofra gols.

O duelo será apitado pelo árbitro Raphael Claus (FIFA-SP), que será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa, também da Fifa. O VAR será comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN). Para os torcedores que não puderem acompanhar a partida ao vivo, a transmissão será feita pelo Cazé TV e pela Rede Furacão.

Este é um dos jogos mais importantes para o Fluminense nas últimas rodadas do campeonato, que ainda precisa melhorar seu desempenho se quiser garantir a permanência na Série A para o próximo ano. Para o Athletico-PR, a vitória também é fundamental para afastar o risco de queda e continuar com sua posição no meio da tabela.

