O 23º Aberto do Golfe Clube Aretê, realizado em Búzios, no Rio de Janeiro, nos últimos dias 23 e 24 de novembro, reuniu 96 golfistas de diversas regiões do Brasil. O torneio contou com a presença de atletas de vários estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Paraíba. E um paraibano foi um dos grandes destaques.

Paraibano Antônio Ramalho se destaca no 23º Aberto de Golfe de Búzios. Acervo pessoal

No campo de 18 buracos do Golfe Clube Aretê, o paraibano Antônio Ramalho, de 59 anos, foi um dos principais nomes da competição. Competindo na categoria com handicap entre 20 e 28, o médico obteve o melhor resultado net (líquido) do evento, jogando abaixo do par do campo nos dois dias de disputas.

“O campo é um dos mais difíceis da América Latina. Tive muita dificuldade para chegar nesse resultado. Não foi fácil, mas consegui trazer esse título para o Nordeste”, comentou.

Natural de Patos e pioneiro do golfe na Paraíba, Antônio começou no esporte no campo Águas da Serra, em Bananeiras, mas representou o Caxangá Golf Club de Recife no torneio. A cerimônia de premiação contou com a presença de Eudes de Orleans e Bragança, novo presidente da Confederação Brasileira de Golfe.