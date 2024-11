Alunos se apresentam na Mostra de Dança das Escolas Municipais e emocionam o público

Vinte unidades de ensino, cerca de 400 alunos e uma emoção que não dá para enumerar. Um resumo perfeito do que foi a Mostra de Dança das Escolas Municipais de João Pessoa realizada, nesta sexta-feira (29), no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo. O público, formado por professores, gestores, pais e familiares, se emocionou com as apresentações que revelaram a dedicação dos coreógrafos e bailarinos para se expressarem através da arte.

A secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, prestigiou o evento preparado para encerrar o ano escolar com chave de ouro. “É justamente a culminância de um trabalho realizado desde o início do ano. A gente traz a parte lúdica para dentro das escolas. Um trabalho feito com todas as etapas de ensino, educação infantil, anos iniciais, anos finais, a EJA também. Um trabalho dos nossos profissionais de educação física, através de formação que acontece desde o início do ano e hoje é o resultado de todo esse trabalho”, enalteceu.

A secretária executiva de Educação, Luciana Dias, também se emocionou com o evento. “Esse é trabalho que envolve a dança, o corpo, que foi realizado durante o ano nas nossas escolas. Há o envolvimento do professor de educação física, do professor de arte ou até um outro professor de outra disciplina que tem esse envolvimento com a dança. Para isso, eles passam por uma formação e vão trabalhando com as crianças, vão desenvolvendo. E é uma alegria muito grande fazer dança nas escolas, porque os alunos amam e hoje eles estão aqui no Teatro Paulo Pontes pisando no palco pela primeira vez, mostrando o que eles prepararam com orgulho”, referendou.

Fernanda Albuquerque, diretora da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), ressaltou a importância de unir educação e arte. “Educação e arte andando sempre juntas, todo esse trabalho em prol dos nossos alunos, para que eles tenham essa experiência, essa vivência da dança. Todos os benefícios que o trabalho da dança traz para uma criança e essa criança aqui será um cidadão, teve uma socialização”, enfatizou.

Todos os professores que preparam as turmas para se apresentar na Mostra de Dança das Escolas Municipais tiveram seu trabalho reconhecido pela Sedec e foram homenageados com troféus. Um deles foi Anderson Luiz Mendes do Nascimento, da Escola Aruanda. Ele preparou a coreografia ‘Peter Pan na Terra das Fadas’ para uma turma de 22 bailarinos que fizeram um grande espetáculo.

“São crianças extremamente focadas. Elas são crianças incríveis. Eu tenho um grupo incrível. Eu tenho uma escola de gestão incrível. É muito emocionante subir no palco. Dá aquele frio na barriga. É aquele nervosismo. É gostoso!”, expressou o professor.

Vinte alunas da Escola Municipal Senador Rui Carneiro também subiram ao palco para apresentar a coreografia ‘Tempo de Alegria’. A professora Sandra Olímpio estava feliz com o resultado. “É gratificante a gente ver a compreensão de todos que a arte faz parte do desenvolvimento infantil, contribui muito para a socialização delas. Muitas têm problemas em relação à socialização, timidez excessiva, e no decorrer do ano elas desenvolveram demais, além da questão do comportamento e da melhora na sala de aula”, celebrou.

Da Escola Municipal em Tempo Integral Professor João Gadelha de Oliveira Filho foram 14 meninas num espetáculo que relembrou os Povos Originários sob a condução da professora Joseane Araújo. “Essa coreografia foi pensada no respeito à cultura indígena e para passar para elas os costumes, a dança. É um trabalho feito o ano inteiro e agora encerra com essa apresentação magnífica. É muito assim, gratificante e emocionante”, completou.

Lista das escolas municipais que se apresentaram:

Aruanda;

João Gadelha de Oliveira Filho;

Monteiro Lobato;

Monsenhor Odilon Coutinho;

Almirante Barroso;

Senador Rui Carneiro;

Cantalice Leite Magalhães;

Hugo Moura;

Antônio Nominando Diniz;

Virginius da Gama e Melo;

Dom Helder Câmara;

João Medeiros;

Dom Marcelo Pinto Carvalheira;

Anísio Teixeira;

Leonidas Santiago;

Cemapi Antônio Santos Coelho;

João Monteiro da Franca;

Dom José Maria Pires;

Anayde Beiriz.