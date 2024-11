Cícero Lucena participa da assinatura de contrato pelo Governo da Paraíba com agência francesa para implantar projeto do BRS em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena participou do evento que marcou a assinatura de contrato, por parte do Governo da Paraíba, nesta segunda-feira (25), para a concretização da implantação do sistema de transporte rápido em João Pessoa junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A operação de crédito, no valor estimado em R$ 240 milhões pelo Governo do Estado e mais R$ 160 milhões da Prefeitura (contrato já assinado em julho passado), tem o objetivo de implantar projeto de mobilidade e revitalização urbana. A solenidade, que aconteceu em Brasília, contou com a presença do prefeito Cícero Lucena, do governador João Azevêdo, do deputado federal Mersinho Lucena, do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e do diretor adjunto da AFD no Brasil, Léo Gaborit.

“Estamos muito felizes com mais essa parceria com o Governo do Estado, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, que vai trazer inúmeros benefícios para a população de João Pessoa. Estamos caminhando para um milhão de habitantes e a cidade precisa desse avanço na área de mobilidade urbana”, destacou Cícero Lucena.

No que diz respeito à mobilidade urbana, o foco do projeto é expandir o acesso ao transporte público e melhorar a acessibilidade, impactando cerca de 550 mil viagens diárias — aproximadamente um terço do fluxo urbano da cidade. Entre as principais ações estão a construção de dois corredores BRS, totalizando 36 km de extensão, que incluirão ciclovias e melhorias na acessibilidade das calçadas. O projeto também contempla um design paisagístico e a reestruturação da rede de ônibus no Centro Histórico.

Na área habitacional, o objetivo é reduzir a vulnerabilidade dos moradores do bairro São José a riscos naturais, como enchentes, além de melhorar suas condições de vida. A revitalização do Rio Jaguaribe, com a criação de um parque linear, também faz parte do projeto, restaurando as características ecológicas do rio e reforçando a adaptação climática da cidade. Este empréstimo acompanha um outro financiamento com Estado da Paraíba, com o objetivo de cofinanciar, junto à cidade, a rede de corredores e terminais BRS.

“A assinatura que celebramos hoje com a AFD só foi possível em virtude da eficiência da gestão fiscal do estado, que é rating A pelo quarto ano consecutivo pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós vamos implantar em João Pessoa um novo sistema de transporte público em parceria com a prefeitura, garantindo uma melhoria significativa na mobilidade urbana, oferecendo um transporte público rápido e seguro à população e esperamos iniciar as obras do BRS já no início do próximo ano”, declarou o governador João Azevêdo.

“O projeto representa um passo significativo rumo a um futuro mais sustentável e inclusivo para João Pessoa. Ao priorizar a mobilidade urbana de baixo carbono, a requalificação de áreas vulneráveis e a preservação ambiental, o projeto não apenas promete melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, mas também reforça o compromisso da cidade com a adaptação às mudanças climáticas e a proteção dos seus recursos naturais”, destacou o diretor adjunto da AFD no Brasil, Léo Gaborit.

Os projetos – A parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento começou a ser realizada há dois anos, por meio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional de Desenvolvimento (Aecid), que apoiou a Prefeitura com estudos que, em seguida, viraram os projetos. Com a aprovação, o financiamento vai permitir a criação de quatro corredores viários, cinco terminais de integração, a recuperação e urbanização das margens do Rio Jaguaribe, além da revitalização de prédio da região central da cidade.

Os projetos estão alinhados com o macroplanejamento de médio e longo prazos do Município e sintonizados com as demandas de crescimento urbano e expectativas de desenvolvimento sustentável da Capital. Em 12 anos, João Pessoa ganhou mais 110 mil habitantes, conforme dados do último Censo do IBGE.

Os corredores são: Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro (Prefeitura de João Pessoa) e Cruz das Armas e Pedro II (Governo do Estado). Também serão feitas as obras de recuperação das margens do Rio Jaguaribe, incluindo uma segunda etapa do projeto que garante a continuidade da recuperação ambiental e a ampliação do parque linear, numa intervenção que totaliza 7,2 km.