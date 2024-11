Detran-MS é o primeiro do Brasil a assinar acordo com a Estônia para avanço digital – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



Nesta sexta-feira (22) o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) assinou um Acordo de Cooperação Técnica com o Estônia Hub visando realizar um diagnóstico de maturidade digital no órgão, identificar potencialidades e lacunas no modelo de implementação de governança digital. O acordo foi assinado durante o evento Conexão Estônia – MS, voltado a técnicos da área de trânsito que recebeu palestras de especialistas da Estônia e do Brasil.

Segundo o CEO da Estônia Hub, Raphael Fassoni, serão dois meses para realizar levantamentos, comparativos e retornar com contribuições relevantes para um avanço digital do órgão. “Para nós é um marco que mostra a referência que a Estônia se tornou em avanço digital. É o primeiro Detran do Brasil, que nos procura, buscando este avanço”, explica Raphael Fassoni.

A Estônia foi pioneira no uso de soluções digitais para serviços públicos, estabelecendo-se como um modelo global em governança eletrônica. O país é referência em governo digital, por seus sistemas avançados de interoperabilidade, cibersegurança e IA, o que contribui muito para todas as áreas de serviços públicos.

Para o secretário executivo de Transformação Digital de MS, Robson Roberto Alencar, a iniciativa do Detran já demonstra como será o caminho digital do órgão. Ele contou que além de o Detran-MS estar entre os melhores em avanço digital, que o Estado de Mato Grosso do Sul também é referência nacional em vários cases de transformação digital, como na educação, saúde, agro, entre outros.

“Essa parceria tem tudo para alavancar ainda mais esse processo que estamos construindo e que em breve veremos resultados ainda melhores do que temos hoje”, frisou Alencar.

Já o secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Rodrigo Perez reafirmou a referência do estado na área tecnológica, mas ressaltou que é sempre possível o avanço através do aprendizado.

“Nós sentimos que a sociedade evolui de forma mais rápida do que o Setor Público e o grande desafio que a gente tem é fazer com que o Setor Público possa crescer em tecnologia digital para acompanhar as demandas da sociedade. O foco do nosso governo, a diretriz do nosso governador, é olhar lá na ponta, entender a realidade das pessoas e ajustar esse caminho para que ele seja justo. Sempre temos que avançar e aprender, esse dia de hoje é um dia de aprendizado”, disse Rodrigo Perez.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior, agradeceu a parceria do Governo do Estado na busca por inovação e em todo avanço tecnológico que o órgão já fez. Segundo Rudel, o órgão possui 95% dos serviços já disponibilizados de forma digital, mesmo assim há muito para melhorar.

“Temos que avançar muito. Principalmente na interface dos sistemas. Os sistemas têm que ser cada dia mais fácil. Por isso essa conexão com a Estônia, porque lá a gente nota que é muito fácil. É muito simples. Por isso nós teremos hoje essa jornada técnica, fazendo essa conexão”, afirmou Rudel Trindade.

Nos últimos anos, o Detran-MS avançou consideravelmente na oferta de serviços digitais e atualmente conta com mais de 95% dos seus serviços disponíveis no digital. Entre as 94 agências físicas instaladas em todo Estado, uma delas, a do Shopping Norte Sul Plaza na Capital, é 100% digital, possibilitando que o cidadão solucione suas demandas nos totens de autoatendimento.

Conexão Estônia x MS

O encontro técnico contou com a palestra de Petra Holm, consultora em Transformação Digital da e-Estônia. Com o tema “Transformação Digital no Detran: o caso da Estônia”, Petra demonstrou como aconteceu a transformação digital do país, depois da independência da ex-União Soviética.

A apresentação mostrou os dois principais sistemas digitais do país, o Electronic Id, sistema de identificação única e digital para toda a população do país; e o X-Road, que é uma rede dados com todas as informações da população que podem ser acessadas através de uma rede pública criptografada.

Petra Holm, que é consultora de Transformação Digital no E-Estonia Briefing Centre e entusiasta da jornada de digitalização da Estônia com o mundo, explicou que a segurança dos dados foi uma das principais preocupações, focando em Leis mais rígidas na área.

O CEO da Estônia Hub, Raphael Fassoni, ministrou a palestra Estônia ‘O País Mais Digital do Mundo na Prática’, mostrando as soluções tecnológicas que o país já usa para reduzir acidentes de trânsito e proporcionar serviços 100% digitais à população da Estônia.

Raphael também explicou os cinco principais pontos que serão investigados no diagnóstico de maturidade digital do Detran-MS.

“Teremos o diagnóstico com base em com entrevistas com lideranças, navegação-teste em portais, análise comparativa, casos de uso de inteligência artificial e uma análise dos serviços do Detran-MS, como processos, legislação e formulários”, explicou Raphael Passoni.

O evento ainda contou com a fala de representantes das empresas Valid e Inovatti, que mostraram tecnologias que o Detran-MS já utiliza e novidades que serão aplicadas aos usuários do Detran-MS.

