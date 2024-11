Prefeitura realiza programação de Natal pela primeira vez no Parque das Três Ruas

A programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), acontece, pela primeira vez, no Parque das Três Ruas, inaugurado este ano, no bairro dos Bancários. As ações, que serão realizadas sempre aos sábados, têm início neste sábado (23) e seguem até 14 de dezembro.

“É muito importante para toda a Prefeitura essa ação que iniciamos nesse final de semana no Parque das Três Ruas. Nós estamos dinamizando o espaço que foi entregue recentemente pelo prefeito Cícero Lucena. A cidade de João Pessoa ganhou uma área de lazer, de entretenimento que a Funjope acolheu e vai, de modo sistemático, organizar atividades culturais. Iniciamos com a nossa programação de Natal que envolve teatro, música infantil, de maneira que as famílias, não apenas dos Bancários, mas de toda a região Sul e de João Pessoa, possam ter acesso à cultura e ao entretenimento nos finais de tarde”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

No sábado (23), a partir das 16h, acontece o ‘Troca-se histórias por brincadeiras’, com o Grupo Arretado Produções. “O Parque das Três Ruas está lindo e nós aceitamos de cara o convite. Estamos muito felizes que aconteça dentro da programação natalina. Só nos traz alegria e felicidade. Gostamos muito de fazer o espetáculo e aquele espaço tem um público bacana, tem atraído muitas famílias e agora mais ainda com a Prefeitura de João Pessoa levando atividades culturais para o parque”, comenta o diretor de teatro Edilson Alves, que representa o grupo.

No final de semana seguinte (30), será realizado o show ‘O Camaleão Musical’, idealizado pelo músico Henrique Ornelas. O Camaleão Musical tem várias possibilidades, sendo um projeto de música, brincadeiras e histórias formado por Henrique e seu filho Pedro Henrique. Ele conta que o show tem uma interação com as crianças. “Ficamos muito felizes com o convite e queremos levar uma arte de qualidade”, afirma.

Ornelas conta que o show tem uma história que se passa numa floresta, onde o camaleão acorda cedo e sai para encontrar os amigos. “A gente aborda meio ambiente, natureza, música, notas musicais, conhecimento, e tem clássicos que também fazemos, principalmente os que me influenciaram como Sítio do Pica Pau Amarelo, Toquinho, Vinícius, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro com a cantiga do sapo que continua dentro da floresta”, adianta Henrique Ornelas.

Para o dia 07 de dezembro, está programado o ‘Auto de Natal’ que será realizado pelo Grupo de Teatro Útero, formado por mulheres 50+. José Maciel, um dos fundadores, explica que o Auto de Natal tem uma característica bem popular.

“Este ano estamos pautados nas pessoas invisíveis. O Auto vai evidenciar a mulher. O texto é uma adaptação livre de vários autos de Natal da dramaturga Lourdes Ramalho. Espero que consigamos passar a mensagem dessa harmonização de respeito, de carinho em tempos de tanta violência”, pontua.

Maciel acrescenta que, além de proporcionar oportunidade de apresentações artísticas para a comunidade geral, o parque oferece um calendário importante para os grupos que se apresentam. “A programação nas Três Ruas faz com que o território se torne um espaço vivo para a arte e a cultura. Só temos a agradecer. A comunidade merece as atividades culturais e nós, artistas, merecemos estar trabalhando”, finaliza.

Já no sábado (14), a programação no Parque das Três Ruas será encerrada com o Auto de Natal da Companhia Borandá. “Para nós, da Companhia Borandá, é um enorme prazer. É um Auto de Natal bem diferente e bem divertido, um espetáculo que nós remontamos, mas que continua com a mesma qualidade”, resumiu Raquel Apolinário, uma das integrantes da Companhia.

Ela lembra que o projeto Sacra Folia já foi apresentado em outras ocasiões, como na Bica e na Casa da Pólvora. No texto, a família sagrada, perseguida por Herodes e seus soldados, se perde em sua fuga ao Egito e acaba chegando ao Brasil. O espetáculo aborda a temática da comédia popular com personagens brincantes e partituras corporais inspiradas nos personagens da commedia Dell’arte.