Prefeitura intensifica campanha Novembro Azul com mutirão de consultas no Santa Isabel com destaque para a prevenção

Neste Novembro Azul, mês alusivo de conscientização e cuidado com a saúde masculina, a Prefeitura de João Pessoa está intensificando as suas ações, que envolvem consultas urológicas, marcação de exames e até cirurgias de próstata. Neste sábado (23), o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou um mutirão para atendimento de 250 pacientes. O vice-prefeito Leo Bezerra esteve na unidade de saúde para conferir de perto essa assistência e reforçou a importância da prevenção e ainda convocou a população para buscar atendimento não só durante a campanha, mas durante todo o ano.

“Que os homens possam fazer seus exames, suas consultas e hoje também aqui vasectomias, entre outros cuidados. Então, motivo de muita gratidão, primeiramente a Deus, depois a nossa equipe, que trabalha praticamente 24 horas por dia para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Quem ainda não fez seu exame ou consulta, corre no Santa Isabel ou Hospital Geral e do Câncer que vai ser muito bem atendido”, afirmou o vice-prefeito.

Rede de proteção – O secretário Municipal de Saúde (SMS), Luís Ferreira, destacou que a prefeitura conta, também, com o Hospital Geral e do Câncer, somado ao Santa Isabel para transformar o cuidado da saúde masculina. “A gente foca muito no câncer de próstata, que é o câncer que mais mata o público masculino. Mas a nossa intenção é mudar a cultura do cuidado, que hoje nós sabemos que o público feminino se cuida muito mais, mas trazer o homem pra rede de saúde, trazer o homem para se prevenir”, orientou.

Cuidado permanente – A diretora-geral do Hospital Municipal Santa Isabel, Adriana Lobão, disse que o mutirão deste sábado reuniu consultas urológicas com exames solicitados pelos médicos, testagem contra a ISV e também vacinação, mas o cuidado com a saúde masculina é permanente, já que a unidade está estruturada e com equipe para prestar uma assistência contínua.

“De janeiro a janeiro, estamos abertos aqui, com ambulatório, com o urologista para atender o paciente que vir de forma regulada e nós ofertamos todas as ações. Inclusive, a vasectomia, que também está sendo ofertada à inserção do paciente aqui nas cirurgias hoje”, detalhou a diretora.

Atendimento humanizado – Uma ampla estrutura foi montada pelo Hospital Santa Isabel para acolher os 250 homens que foram à unidade de saúde participar do mutirão de consultas urológicas em alusão ao Novembro Azul.

O aposentado Laerte Gomes, de 89 anos, morador do bairro de Jaguaribe, foi um dos beneficiados. Ele destacou o acolhimento e a qualidade do atendimento prestados pela equipe do hospital. “Eu tenho muito cuidado sobre isso porque não é uma doença fácil. Eu vim sabendo pelo PSF, que avisou da consulta, pois tenho uns exames que fiz aqui há pouco tempo e já vou mostrar ao médico para ele me orientar. Todo mundo atendeu bem os pacientes aqui, desde a portaria, todo mundo recepcionando com um sorriso”, afirmou

Quem também esteve no hospital participando do mutirão de consultas foi Ivan Feitosa, acompanhando o tio, Eduardo Pereira, de 69 anos. “Vim acompanhar meu tio, que vai passar pelo urologista. Estava com solicitação de consulta e ligaram pra gente pra vir comparecer no dia de hoje. Aqui nós fomos muito bem atendidos, com rapidez, acolhidos por uma equipe muito boa”, reforçou.

Para o trabalhador autônomo José Luiz, o mutirão foi fundamental para buscar o cuidado com a saúde. “Porque se não fosse isso, eu não vinha. Agora eu acho muito importante, estou vendo com é fundamental, porque é um incentivo, um cuidado que pode proteger a minha ou dos outros. É, com esse mutirão é que me incentivou a vir”, afirmou.

Já o aposentado Severino Miguel, de 68 anos, realizou consulta com urologista e elogiou a iniciativa do Hospital Santa Isabel, convocando mais homens buscarem cuidado. “Cheguei cedo, foi um atendimento tranquilo, rápido. Já havia marcado e, hoje, foi só fazer a consulta, onde o médico encaminhou meus exames. Eu só quero agradecer, porque a saúde da gente não tem preço”, afirmou.

Assistência prestada – Além das consultas, vários serviços foram ofertados, como o PSA, testagem rápida para HIV, hepatite, sífilis e distribuição de preservativos, além de vacinação contra hepatite, Tríplice Viral, DT e Influenza. As ações iniciaram às 7h30, quando os pacientes foram recepcionados por uma equipe de enfermagem, que fez uma primeira triagem com aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Depois desse atendimento inicial, os homens foram encaminhados para as consultas.

Também foi disponibilizado o agendamento para planejamento familiar, com encaminhamentos dos pacientes interessados em fazer vasectomia, método contraceptivo seguro e que faz parte do serviço em saúde do homem ofertado pelo Santa Isabel.

Mais de 60 profissionais participaram da ação, entre médicos, recepcionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, serviço social, agentes administrativos, coordenadores, diretoria, além das equipes de imunização e CTA municipal.