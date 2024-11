O que fazer em João Pessoa: confira nosso guia

A capital paraibana João Pessoa é conhecida como a cidade onde o sol nasce primeiro. Dona de belas praias e famosa, também, pela qualidade de vida, “Jampa” também tem várias opções para curtir, além das paisagens, muita cultura.

Estudo da Booking, plataforma de viagens, divulgado em 23 de novembro de 2024, aponta que João Pessoa, capital da Paraíba, ganhou destaque internacional ao ser listada entre os dez destinos em alta para 2025. A previsão da empresa se baseia numa pesquisa com mais de 27 mil pessoas de 33 países e territórios, que apontou tendências e preferências dos viajantes para o próximo ano.

A inclusão de João Pessoa posiciona a cidade como um destino que combina beleza natural, cultura e hospitalidade, aspectos que estão conquistando cada vez mais os turistas de todo o mundo. Entre as outras cidades selecionadas estão destinos renomados como São Pedro do Atacama, no Chile, e Tromso, na Noruega.

A lista completa de destinos em alta inclui:

Houston, Texas, Estados Unidos;

João Pessoa, Brasil;

Naha, Okinawa, Japão;

Sanya, China;

Tignes, França;

Trieste, Itália;

São Pedro do Atacama, Chile;

Tromso, Noruega;

Villajoyosa, Espanha;

Willemstad, Curaçao.

Para te ajudar a saber o que fazer em João Pessoa e te mostrar que vale a pena visitar a cidade, o Jornal da Paraíba preparou esta reportagem especial com um guia contendo tudo de melhor na capital paraibana.

Quantos dias são necessários para conhecer João Pessoa?

Um roteiro de viagem deve ser pautado a partir das opções de passeio. Assim como em várias outras cidades turísticas, em João Pessoa, para se conhecer as principais atrações da cidade sem pressa, são necessários, no mínimo, três dias inteiros.

Mas, se você planeja o famoso “bate e volta” e quer saber o que fazer em João Pessoa, é preciso pensar bem nas opções de lazer e considerar o tempo de deslocamento de um ponto para o outro.

O que não pode deixar de conhecer em João Pessoa?

A capital paraibana é cheia de opções para conhecer belas paisagens. Há piscinas naturais, ilhas, e várias praias paradisíacas, além de lugares históricos e estabelecimentos que prometem e entregam entretenimento. Conheça alguns locais abaixo.

Piscinas naturais

Um cenário paradisíaco formado pelas piscinas naturais pode ser encontrado em vários pontos: Seixas, Caribessa, Picãozinho e Penha. O trajeto até as piscinas dura em média 15 minutos e pode ser feito de catamarã. A capacidade no local é controlada, e por dia, mil pessoas podem visitar as piscinas naturais.

O espaço é cheio de riqueza ambiental, e além das lindas paisagens que rendem belas fotos, os turistas também podem mergulhar e conhecer as belezas dos corais e ter contato com espécies marítimas.

Ilha de Areia Vermelha

A Ilha de Areia Vermelha é um dos principais destinos dos turistas que visitam João Pessoa. Ela se forma quando a maré está baixa, próximo a praia de Camboinha, em Cabedelo, vizinho a João Pessoa.

O acesso até a Ilha de Areia Vermelha é feito por catamarãs. Mas, é preciso saber que o passeio depende da maré, pois o banco de areia só se forma quando as águas baixam. Também é necessário ficar atento ao tempo de passeio.

Praia de Cabo Branco

Praia de Cabo Branco, em João Pessoa | Foto: Shutterstock. Praia de Cabo Branco, em João Pessoa | Foto: Shutterstock

A praia de Cabo Branco é uma das mais conhecidas de João Pessoa. O bairro, que leva o mesmo nome, tem uma imensa variedade de restaurantes, bares e hotéis, além do famoso calçadão que faz divisa com o bairro de Tambaú e também oferece várias opções de lazer, como passeio de bicicleta.

Praia de Tambaú

A Praia de Tambaú também é uma das mais famosas de João Pessoa. Na orla da praia de Tambaú os turistas também podem encontrar a famosa Feirinha de Tambaú, onde há lojas de artesanato e muita gastronomia típica nordestina.

O Busto de Tamandaré, onde há o letreiro temático da cidade de João Pessoa, fica em Tambaú. No local se concentram vários pontos comerciais, com restaurantes, hotéis, pousadas e lojas. Ou seja: a Praia de Tambaú é a mais movimentada para curtir a noite.

Cabo Branco

No bairro de Cabo Branco os turistas podem encontrar em um só lugar diversas opções para se divertir. Tem a praia, o farol do Cabo Branco, localizado em uma falésia da praia de Cabo Branco a cerca de 800 metros ao norte da Ponta do Seixas, ponto mais oriental das américas.

Há também a Estação Cabo Branco, conhecida na região como Estação Ciência. O local foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e funciona desde 2008, com estrutura que oferta cultura, arte e muita ciência para a população local e também para quem vem de fora. A entrada é gratuita.

Centro Histórico de João Pessoa

Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Shutterstock. Centro Histórico de João Pessoa | Foto: Shutterstock

Quem gosta de experiências históricas não pode deixar de conhecer o Centro Histórico de João Pessoa. O conjunto arquitetônico de obras históricas fica a cerca de 10km de Tambaú, no Centro de João Pessoa.

No centro há a Praça João Pessoa, Hotel Globo, Casa da Pólvora, Centro Cultural São Francisco e o Mercado Central de João Pessoa. Quem visita o espaço pode participar, também, de ações culturais como o “Sabadinho Bom”, projeto que leva música gratuita todos os sábados, na Praça João Pessoa, além das exposições fixas e itinerantes na Casa da Pólvora.

Museu da Cidade de João Pessoa

O Museu Cidade de João Pessoa fica na Praça da Independência, onde morou o então presidente da Paraíba, entre 1928 e 1930, João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. O local abriga o acervo histórico da capital paraibana, incluindo fotografias, objetos históricos e documentos que recontam a trajetória da cidade, além de exposições temporárias.

Parque da Lagoa

Um dos principais cartões postais de João Pessoa, o Parque Solon de Lucena, popularmente conhecido como Parque da Lagoa, tem 35 mil metros quadrados. Ao todo são 12 praças, ciclovia, pista de cooper e de skate, além de uma área para esportes radicais com parede de escalada.

O parque é super frequentado e conta com mais de 500 pontos de iluminação, segundo a prefeitura da cidade. A Lagoa é conhecida como o coração da capital paraibana e quem a visita também encontra uma área verde imensa composta por palmeiras e árvores nativas, como ipês amarelos.

Parque Solon de Lucena, em João Pessoa | Foto: Divulgação/Prefeitura de João Pessoa. Parque Solon de Lucena, em João Pessoa | Foto: Divulgação/Prefeitura de João Pessoa

Praia do Jacaré

Entre as opções para o que fazer em João Pessoa está o litoral da Região Metropolitana da capital. E os amantes do pôr do sol têm um lugar especial para se visitar no litoral paraibano: a Praia do Jacaré. Localizada em Cabedelo, município vizinho de João Pessoa.

A Praia do Jacaré conta com uma área de encontro do Rio Paraíba com o mar, onde o pôr do sol pode ser observado ao som do músico Jurandir do Sax.

Os turistas podem fazer passeios em catamarãs e também curtir a orla da praia. Na região há vários bares, restaurantes e quiosques, além de lojinhas de roupas e artesanato.

Praias do litoral sul – Costa do Conde

A região da Costa do Conde, no litoral sul paraibano, fica a cerca de 30 km da capital paraibana, João Pessoa. Entre as praias mais famosas da região estão Tabatinga, Coqueirinho e Tambaba, conhecida pelo nudismo permitido em um dos lados da praia.

As praias da Costa do Conde são famosas pelas falésias e pela cor cristalina das águas. A badalada praia de Jacumã, que também fica na região, é destino certo para carnavalescos que gostam de brincar e se divertir com shows musicais e banho de mar.

O que fazer em João Pessoa: Roteiro de 1-7 dias!

Se você deseja passar uma semana na cidade, é importante delimitar bem um roteiro para não deixar de aproveitar tudo o que fazer em João Pessoa. O guia ideal deve considerar passeios turísticos nas principais praias da cidade, mas também não pode deixar de fora as opções culturais e gastronômicas.

Por isso, é importante fazer um roteiro adaptável (confira abaixo).

Roteiro em João Pessoa de 1 dia

Inicie o dia realizando um passeio para as Piscinas Naturais de Picãozinho, fazer um tour para conhecer o centro histórico de João Pessoa a tarde e finalizar o dia assistindo ao pôr do sol na Praia do Jacaré. Caso ainda sobre energia, curta a noite num dos bares da orla como o Bar do Cuscuz

Na possibilidade de passar um único dia em João Pessoa, priorize as paisagens paradisíacas! Comece o dia com passeios pelas Piscinas Naturais de Picãozinho durante a tarde, aproveite para conhecer o Centro Histórico da capital paraibana. O fim de tarde ideal é no pôr do sol na Praia do Jacaré, e caso ainda tenha energia e dê tempo, curta a noite pessoense em algum bar na orla e não deixe de garantir uma foto no Busto de Tamandaré.

Roteiro em João Pessoa de 2 dias

Se seu roteiro inclui a possibilidade de ficar em João Pessoa por dois dias, liste os locais que deseja conhecer (como os citados acima). Opte por incluir um guia, para facilitar a logística dos passeios e não deixar de conhecer paisagens como a de Areia Vermelha, além das praias da região central da cidade.

Roteiro em João Pessoa de 3 dias

Com um roteiro de três dias dá tempo de aproveitar com calma as belezas da capital paraibana. Nossa sugestão é seguir os passos anteriores e, no terceiro dia, incluir a Praia da Ponta do Seixas e o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Também é possível conhecer restaurantes famosos e viver experiências gastronômicas na parte da noite.

Além disso, em um roteiro para três ou mais dias de viagem, é preciso pensar no conforto. Você pode conferir opções de hospedagem em João Pessoa no Guia Qual é a Boa.

Roteiro em João pessoa de 4-7 dias

Se seu roteiro inclui a possibilidade de passar mais de três dias em João Pessoa, defina prioridades e faça um passo a passo dos locais que deseja conhecer primeiro. Seguindo as dicas mencionadas acima, também há como somar passeios em lugares mais tranquilos, como o Zoológico da Bica, o Parque da Lagoa, Estação Ciência e também os shoppings da cidade.

Há ainda diversas programações culturais nos bares, restaurantes e casas de eventos, e todas elas você pode encontrar na nossa Agenda Qual é a Boa.

Resumo

Nesta reportagem especial você pôde conferir várias opções para curtir a capital paraibana João Pessoa. Os principais pontos turísticos da cidade foram apresentados, além de sugestões de roteiros adaptáveis a quantidade de dias que se pretende passar em João Pessoa.

Se você quer saber mais sobre o turismo da Paraíba, é só continuar acompanhando o Jornal da Paraíba. No Guia Qual é a Boa, você pode acessar e saber o que fazer em João Pessoa e em várias outras cidades da Paraíba.