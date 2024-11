Juventude x Cuiabá ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (23/11)

A partida entre Juventude x Cuiabá é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (23/11) às 19h30 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Juve como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Juventude x Cuiabá: Expectativa para o Confronto da 35ª Rodada do Brasileirão

No próximo sábado (23), o Juventude recebe o Cuiabá no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa ocupa a 15ª posição, com 38 pontos, enquanto o Cuiabá, em situação complicada, está na 19ª colocação, com apenas 29 pontos, e luta para escapar do rebaixamento.

O Juventude vem com um desempenho razoável, enquanto o Cuiabá tem mostrado dificuldades para reagir na competição, aumentando a pressão sobre a equipe. Esse confronto é crucial para ambas as equipes, que têm objetivos bem distintos na reta final do campeonato.

O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, e os torcedores também poderão acompanhar a partida em tempo real por meio da CNN Esportes. Para quem está em busca de mais detalhes sobre a partida, é possível acessar a ficha técnica completa e as informações sobre onde assistir, além de atualizações sobre o andamento do jogo.

Ficha Técnica:

Data : 23 de novembro, sábado

: 23 de novembro, sábado Horário : 19h30 (Brasília)

: 19h30 (Brasília) Local : Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS) Transmissão : Premiere (TV) / Tempo Real: mrnews.com.br

