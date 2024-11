João Pessoa lidera ranking dos destinos mais desejados do mundo para 2025

A fama de João Pessoa de ser um dos destinos mais desejados pelos brasileiros chegou ao mundo e colocou a capital paraibana na liderança do ranking mundial como o destino mais popular do mundo para 2025. O destaque foi dado pelos seguidores da página internacional do Time Out Travel (@timeouttravel) no Instagram, que conta com mais de 31,4 mil seguidores e que compartilha experiências e sugestões de viagens pelo planeta.

O destaque é resultado de opiniões das pessoas ao redor do globo, viajantes que se dizem ansiosos por dar aquelas escapadas e se baseando em pontos como tranquilidade e bem-estar, atribuídos a João Pessoa, conhecida no mundo com uma das cidades mais verdes.

A importância de liderar esse ranking é incomensurável, como afirma o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues. A cidade está à frente de destinos turísticos tradicionais, a exemplo de San Pedro de Atacama, no Chile; Naha, Okinawa, no Japão; Willemstad, em Curaçao; entre outros.

Daniel Rodrigues disse que somadas aos atrativos de natureza, com praias exuberantes, mar e sol o ano interior, João Pessoa está preparada para superar as expectativas dos turistas, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Ele aponta o projeto de governo da Prefeitura, por determinação do prefeito Cícero Lucena, que priorizou uma série de ações voltadas para o Turismo, não delegadas à Setur, mas como praticamente toda a estrutura administrativa.

“Cada secretaria tem participação fundamental nesse projeto que vem sendo desenvolvido desde o início dessa gestão. Seja na infraestrutura, segurança, iluminação, limpeza, mobilidade, atividades culturais e esportivas, acessibilidade, inclusão, todas com as suas responsabilidades”, enfatiza o secretário.

A expectativa do secretário é de que João Pessoa tenha um de seus melhores períodos de alta estação de todos os tempos, respaldado ao feedback que tem recebido do segmento hoteleiro, que aponta uma ocupação média de quase 100%, além do otimismo do setor de alimentação fora do lar, que tem reforçado seus quadros de colaboradores tendo em vista a intensa movimentação de clientes.

Ranking internacional:

João Pessoa

Tromsø, na Noruega

Sanya, na China

Trieste, na Itália

San Pedro de Atacama, no Chile

Houston, nos Estados Unidos

Naha, Okinawa, no Japão

Villajoyosa, na Espanha

Tignes, na França

Willemstad, em Curaçao