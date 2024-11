Semob-JP define operação especial de trânsito e transporte para a Romaria da Penha

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu a operação de trânsito e transporte para garantir a segurança viária e a operacionalidade do transporte público durante a 261ª Romaria de Nossa Senhora da Penha, que ocorrerá do próximo sábado (23), até as primeiras horas do domingo (24). Neste ano, o tradicional evento religioso, como em anos anteriores, espera a participação de mais de 500 mil pessoas neste ato de fé e adoração.

Serão realizadas diversas intervenções, como bloqueios e desvios do fluxo ao longo dos 14 quilômetros de percurso, entre a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes (Centro) e o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Além disso, o retorno dos fiéis estará garantido com uma grande oferta de ônibus logo após o evento. De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP, mais de 100 agentes de mobilidade urbana estarão empenhados nesta operação para o sucesso do evento religioso.

“Estaremos empenhados desde cedo, atuando em mais um ano de trabalho junto com a organização da Romaria de Nossa Senhora da Penha. Foram diversas reuniões com a comissão organizadora do evento e demais órgãos públicos parceiros, com o objetivo, mais uma vez, do sucesso total deste tradicional evento religioso, priorizando sempre a segurança de todos os romeiros que estarão integrando esta grandiosa demonstração de fé, que acontece há 260 anos”, disse Expedito Leite Filho.

Percurso – A Romaria da Penha tem início às 22h com um percurso de 14 km que se inicia na Igreja de Lourdes, na Avenida João Machado, e segue pela Avenida Dom Pedro II, Via Expressa Padre Zé (UFPB), principal dos Bancários, Rua Santa Bárbara e Avenida Hilton Souto Maior, a partir do Shopping Mangabeira até a Penha.

Bloqueios e desvios – No Centro, os agentes de mobilidade interditarão, a partir da manhã do sábado, parcialmente, um trecho da Avenida João Machado, entre a Rua das Trincheiras e a Rua Rodrigues Chaves, para a montagem do palco da celebração da missa. A circulação será impedida no sentido Cemitério Boa Sentença. A partir das 16h, uma das faixas no sentido Centro/bairro será interditada para o posicionamento dos trios elétricos. A partir das 18h, com a chegada da imagem da santa e aumento dos romeiros, haverá a interdição total da Avenida.

O Santuário da Penha estará totalmente interditado a partir das 7h do sábado. Será permitida apenas a circulação de veículos operacionais e particulares que contarem com o adesivo de permissão de acesso.

Transporte – Serão disponibilizadas duas áreas na PB-008, uma no sentido Estação Ciências e outra no sentido Centro de Convenções, para táxis e ônibus. Os fiéis que pretendem retornar do santuário da Penha utilizando o transporte coletivo urbano, vão contar com uma frota de mais de 100 ônibus, que circularão a partir das 4h, saindo da entrada da Penha, na PB-008.

A partir das 3h, com o retorno de alguns romeiros para suas residências, também serão disponibilizados veículos no Terminal de Integração do Varadouro (TIV) para que, de acordo com a demanda, a equipe de supervisão da Semob-JP, juntamente com representantes dos consórcios, direcionem os carros para os bairros que houver necessidade. Já no início da manhã do domingo, o quadro operacional de ônibus volta à normalidade para o dia. Todos os detalhes sobre linhas e horários podem ser conferidos no site: portal.semobjp.pb.gov.br.