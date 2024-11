QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 21/11.

Quinta-feira, 21/11/2024

Programação Globo – Quinta-feira, 21 de novembro de 2024

A programação desta quinta-feira na Globo está recheada de informação, entretenimento e emoção para todos os públicos. Confira os destaques do dia:

—

**Manhã de Informação e Entretenimento

– **04:00 – Hora Um**

Notícias do Brasil e do mundo para começar o dia bem informado.

– **06:00 – Bom Dia Praça**

Cobertura jornalística local com os principais acontecimentos da sua região.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**

As notícias mais importantes do país, com análises e reportagens especiais.

– **09:30 – Encontro com Patrícia Poeta**

Um bate-papo animado e cheio de histórias inspiradoras com convidados especiais.

– **10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga apresenta receitas deliciosas e dicas práticas para o dia a dia.

—

**Jornalismo e Clássicos à Tarde

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

As principais notícias regionais do início da tarde.

– **13:00 – Globo Esporte**

Resumo dos principais acontecimentos do mundo esportivo.

– **13:25 – Jornal Hoje**

Atualizações das notícias mais importantes do Brasil e do mundo.

**Entretenimento de Qualidade

– **14:45 – Edição Especial – *Cabocla***

Momentos marcantes da novela que emocionou o público com seu romance campestre.

– **15:25 – Sessão da Tarde – *Flores de Aço***

Uma emocionante história sobre amizade e superação, estrelada por grandes nomes do cinema.

—

**Tarde e Noite de Novelas e Notícias

– **17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea***

Mais um capítulo da inesquecível história de amor entre Serena e Rafael.

– **18:25 – Garota do Momento**

Drama e humor se encontram na novela que reflete as complexidades da vida moderna.

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Notícias locais para começar a noite bem informado.

– **19:45 – Volta Por Cima**

Novela das sete com reviravoltas emocionantes e personagens carismáticos.

—

**Horário Nobre: Drama e Música

– **20:30 – Jornal Nacional**

Cobertura completa dos principais acontecimentos do dia, com a credibilidade da Globo.

– **21:25 – Mania de Você**

Intrigas, paixão e mistérios continuam a movimentar a novela das nove.

– **22:35 – *Som Brasil Apresenta: Poesia Acústica***

Um especial imperdível com performances musicais e declamações poéticas que celebram a arte e a cultura brasileira.

—

**Madrugada de Reflexão e Humor

– **23:40 – Espiadinha Globoplay: *Resistência Negra***

Um mergulho em histórias que exaltam a força e a resiliência do povo negro no Brasil.

– **00:25 – Jornal da Globo**

Análises e notícias para encerrar o dia bem informado.

– **01:15 – Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe convidados para diálogos enriquecedores sobre temas atuais.

– **01:55 – Volta Por Cima (reprise)**

Para quem perdeu o capítulo da novela das sete.

– **02:35 – Comédia na Madruga I**

Risadas garantidas com os melhores programas humorísticos.

– **03:20 – Comédia na Madruga II**

Mais momentos hilários para encerrar a madrugada.

—

**Dica do Dia:** Não perca o especial *Som Brasil Apresenta: Poesia Acústica*, um show de arte e música que promete emocionar. Além disso, a programação de novelas e o clássico *Flores de Aço* na Sessão da Tarde garantem entretenimento de qualidade ao longo do dia.