Prefeito autoriza reforma e ampliação do Mercado do Castelo Branco e destaca investimento de R$ 90 milhões na requalificação dos 13 equipamentos comerciais da Capital

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quinta-feira (21), as obras de reforma e ampliação do Mercado Público do Castelo Branco, que entre as intervenções que fazem parte da segunda etapa do equipamento – uma primeira obra de manutenção já foi realizada –, estão previstas praça de alimentação, áreas de convivência e paisagismo. Durante solenidade, o gestor municipal destacou que são 13 mercados com obras já entregues, em andamento ou licitação, com investimento de mais de R$ 90 milhões da Prefeitura de João Pessoa.

“Nós encontramos uma total falta de compromisso com os mercados públicos da nossa cidade e não queríamos fazer maquiagem, queremos trazer um novo conceito para a cidade de João Pessoa. A alternativa que nós encontramos foi o processo de pesquisa, de estudo e verificamos que onde houve a sobrevivência de supermercado é quando eles passaram a ser um espaço de convivência, não só na atividade comercial, mas inserir também a qualidade de vida”, afirmou o prefeito, que esteve ao lado do vice Leo Bezerra.

O secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, projetou o avanço das obras em mais mercados. “Já são R$ 98 milhões investidos em mercados – alguns concluídos, outros em obras e outros contratados ou com licitação. O Mercado Central, estimativa de R$ 30 milhões já publicado, Mercado do Bairro dos Estados, R$ 25 milhões, publica ainda este ano. Então, é um programa da gestão do prefeito Cícero, de melhorar, ampliar, integrar os mercados públicos municipais”, afirmou o secretário.

O administrador do Mercado do Castelo Branco, Rogério Ferragens, disse que o equipamento passou 40 anos sem uma melhoria. “Na atual gestão, o prefeito já fez a primeira manutenção, que melhorou muito as condições dos comerciantes e dos usuários. Agora, nessa grande obra, o nosso mercado vai ter tudo aquilo que a gente sempre quis, para ser um grande espaço de vivência das pessoas do bairro”, comemorou.

Confira as intervenções no Mercado Público do Castelo Branco, com investimento de R$ 2,7 milhões e prazo de conclusão de um ano:

Readequação do layout, com a setorização dos serviços comercializados pelo mercado;

Criação da praça de alimentação e banheiros;

Empraçamento com espaços verdes, passeios acessíveis e faixa elevada;

Adequação da estrutura à acessibilidade;

Criação de uma via interna para interligar o mercado existente com este novo complexo;

Reforma das instalações elétricas;

Criação das instalações hidrossanitárias;

Inserção de novos estacionamentos, com vagas acessíveis;

Criação de playground;

Criação de playPCD;

Criação da Academia para Terceira Idade – ATI’s.

Resumo dos mercados em João Pessoa, com obras em andamento ou para licitação:

Coberta do Mercado de Mangabeira – concluída;

Reforma do Mercado do Bessa – concluída;

Reforma do Mercado de Cruz das Armas – em andamento;

Reforma do Mercado do Valentina – em andamento;

Reforma do Mercado do Rangel – em andamento;

Manutenção do Mercado do Bairro dos Estados – em andamento;

Mercado de Oitizeiro – em andamento;

Mercado Central – em licitação;

Reforma do Mercado do Bairro dos Estados – em licitação;

Infraestrutura com reforma e ampliação do Mercado de Tambaú – em projeto.