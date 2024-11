Moradoras do Residencial Vista Alegre vivem um dia de beleza e retomam autoestima após transformação

Levantar a autoestima das mulheres e fazer com que elas se sintam importantes e empoderadas. Esses são os objetivos do trabalho realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da equipe técnica e social da Secretaria de Habitação Social (Semhab), junto às mulheres dos residenciais construídos pelo Programa Habitacional do Município. Dentro da programação em comemoração ao mês da Consciência Negra, duas mulheres donas de casa e moradoras do Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, viveram um dia de embelezamento, nesta quinta-feira (21).

Tudo começou com uma passagem por um salão de beleza especializado no atendimento de mulheres negras com cabelos crespos e cacheados e terminou em uma loja de roupas femininas. A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que o dia foi maravilhoso e aproveitou para agradecer a parceria com o salão de beleza Balacochê – Studio Afro, a loja feminina Villa Vogue e a maquiadora profissional Ruberita dos Santos. Ela explicou que a Semhab já faz um trabalho de acompanhamento dos moradores dos residenciais e como novembro é o mês da Consciência Negra, elas decidiram dar um tratamento diferenciado a duas mulheres que nunca tinham vivido uma experiência como essa.

As duas mulheres escolhidas foram Sebastiana Maria da Silva, de 53 anos, e Maria Helena da Silva Santos, de 41 anos, que além de dona de casa também é cozinheira em uma escola. O dia delas começou pelo Studio Afro – Balacochê, onde as profissionais de beleza fizeram o cabelo e maquiaram elas. Logo em seguida, as mulheres foram a uma loja feminina – a Villa Vogue, onde se vestiram seguindo orientação de uma consultora de moda.

“Essas mulheres passam a vida tomando conta da família e não têm tempo de cuidar da própria beleza. Então, tivemos a ideia de promover essa transformação na vida delas. No final, ainda vão receber um book fotográfico mostrando toda a transformação”, revelou a secretária de Habitação Social da Capital, Socorro Gadelha.

Dona Sebastiana Maria da Silva disse que se sentiu poderosa, pois nunca tinha ido num salão de beleza igual aquele e também nunca tinha feito uma maquiagem tão perfeita, acrescentando que se sentiu tão valorizada como mulher, mãe e avó. “Tenho 53 anos e nunca tinha feito uma transformação assim, por isso estou me sentindo uma mulher poderosa e maravilhosa, depois que me olhei no espelho e vi que dentro de mim existe uma mulher muito bonita que eu achava que não existia e voltei pra casa com minha autoestima nas nuvens”, comentou.

Dona Maria Helena da Silva Santos também disse que estava voltando para casa se sentindo outra pessoa, muito mais bonita e cheia de vida. “Eu adorei meu cabelo e a maquiagem foi uma coisa muito especial que eu nunca tinha feito. Eu nunca fui tratada dessa maneira e agora estou saindo muito mais bonita e maravilhosa. Obrigado a todos da equipe da Prefeitura de João Pessoa”, agradeceu.

A cabeleireira e dona do Studio Afro Balacochê, Joice Vieira, disse que foi uma satisfação ter feito essa parceria com a Secretaria de Habitação para receber duas mulheres simples que tinham tido uma experiência de viver um dia de embelezamento. Ela revelou que uma das metas do salão é trabalhar com a beleza afro e valorizar essas mulheres, principalmente se tratando de duas pessoas simples que precisam ser valorizadas. “Nossa missão é embelezar as mulheres e aumentar a autoestima delas dentro de casa e para a sociedade também”, avaliou.

A cabeleireira Andila Nahusi, que é especialista em cabelos cacheados, disse que foi satisfatório ter participado dessa ação, que faz com que ela se sinta realizada com o trabalho que faz para ajudar as mulheres negras a sentirem realizadas. “O nosso maior propósito é exatamente fazer com que as mulheres se sintam valorizadas, porque nós sabemos que quando uma pessoa se sente bela, ela se sente melhor”, comentou.

A maquiadora Ruberita Santos contou que trabalha com maquiagem há muitos anos, mas foi a primeira vez que fez um trabalho assim e ficou satisfeita ao ver a alegria das duas mulheres, que voltaram para casa mais belas e empoderadas. “Fiquei feliz, principalmente porque dona Sebastiana nunca tinha feito uma maquiagem na vida e eu sei que ela nunca vai esquecer esse momento e tudo isso além de gratificante me faz sentir realizada também, porque eu sei que com o meu trabalho estou transformando a vida dessas duas mulheres”, disse.

A gerente da loja feminina Villa Vogue, Maisa Santiago, disse que o propósito da loja é vestir as mulheres, mas acima de tudo fazer com que elas se sintam bem, com a autoestima elevada, prestigiadas e valorizadas. Ela contou que não é apenas vender uma roupa, mas fazer a consultoria e mostrar opções para que a mulher se sinta bem, elegante e atraente. “Tenho certeza de que nós estamos ajudando essas duas mulheres a voltarem para casa mais valorizadas”, ressaltou.