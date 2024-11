Divulgação dos resultados do Concurso Nacional Unificado é adiada pelo Governo. Freepik.

A divulgação dos resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi adiada, de acordo com o informativo divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta quarta-feira (20). O motivo do adiamento não foi divulgado.

Ainda segundo o governo, a nova data da previsão de divulgação será revelada nesta quinta-feira (21). O CNU é um modelo de seleção de servidores criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Concurso Nacional Unificado (CNU)

O novo formato consiste na realização conjunta de concursos para o provimento de cargos efetivos no âmbito dos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Mais informações estão disponíveis no site do governo.

O jornal O Globo apurou que um das razões que levaram ao adiamento foi uma decisão da Justiça Federal do Tocantins, no início do mês de novembro, que determinou o cancelamento das eliminações dos candidatos do CNU que não preencheram todo o campo de identificação no cartão de respostas da prova.

Segundo a decisão, que vale para todo o país, os resultados do certame devem ser republicados em dez dias com o nome desses candidatos. As questões dissertativas dessas provas, porém, nem sequer chegaram a ser corrigidas.

Republicar as notas considerando esses candidatos exigiu do ministério fazer uma nova correção, caso a decisão da Justiça não seja revista.

Ainda em agosto, o Ministério da Gestão, responsável pelo CNU, informou que decidiu eliminar os candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas. Isso inclui, por exemplo, quem não marcou o número do caderno de prova no gabarito.

Como acontece no Enem, por exemplo, o caderno de provas do CNU tinha várias versões, que continham as mesmas questões para cada bloco temático, mas com a ordem das perguntas diferentes para evitar cola.

Por isso, na hora de preencher o cartão de respostas os candidatos deveriam preencher informações que identificassem qual era a versão da sua prova. Era necessário pintar o campo correspondente ao número do gabarito e transcrever a frase que estava escrita na capa do caderno. Essa era uma exigência prevista no edital do CNU.

Classificação do Concurso Nacional Unificado (CNU)

As vagas serão preenchidas de acordo com as notas obtidas pelos candidatos, além das preferências por cargos e especialidades indicadas durante a inscrição.

As regras estipulam que, caso o candidato seja aprovado para seu primeiro cargo escolhido, ele será automaticamente eliminado das demais opções menos preferidas. O certame abrange oito blocos temáticos, e a escolha de cargo e especialidade deverá ser respeitada ao longo de todo o processo seletivo.

Quais são as próximas fases do Concurso Nacional Unificado (CNU)?

Com a divulgação dos resultados finais, a próxima fase do concurso será a convocação para a posse dos aprovados e o início dos cursos de formação, previstos para janeiro de 2025.

Todos os novos servidores deverão passar por uma formação à distância de 280 horas, com duração de 36 meses. Além disso, cinco carreiras terão um curso presencial, de caráter classificatório e eliminatório, na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília.

Essas formações são exigidas para cargos como especialista em políticas públicas e gestão governamental e analista em tecnologia da informação, com durações que variam de 360 a 580 horas.

Banco de reserva do Concurso Nacional Unificado (CNU)

Além dos aprovados, o concurso criou um banco de candidatos classificados, que poderá ser chamado a preencher vagas temporárias ou futuras convocações.

O banco de aprovados terá o dobro do número de vagas imediatas e será utilizado conforme a necessidade de liberação de novos cargos.

A convocação dos candidatos será feita periodicamente, a cada seis meses, ou conforme a demanda do serviço público federal.

