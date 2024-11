ASSISTIR AO VIVO Argentina x Peru Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (19/11)

A partida entre Argentina x Peru é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (19/11) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Argentina como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Análise da Partida: Argentina x Peru – Qualificação para a Copa do Mundo de 2026

A seleção argentina receberá o Peru em um duelo crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Alberto José Armando, em Buenos Aires, na próxima terça-feira, 19 de novembro de 2024. Este será o último jogo da Argentina em 2024, que busca se recuperar após uma inesperada derrota para o Paraguai. Já o Peru, em situação complicada, tentará surpreender e buscar uma vitória fora de casa.

Desempenho da Argentina nas Eliminatórias

A Argentina, campeã mundial em 2022, lidera o grupo sul-americano com 22 pontos, somando sete vitórias, um empate e três derrotas em 11 jogos. A seleção tem mostrado boa forma ofensiva, com destaque para Lionel Messi, que já marcou seis gols nas eliminatórias. Após a derrota para o Paraguai, a equipe de Lionel Scaloni está motivada a retomar o caminho da vitória e terminar o ano de 2024 com um bom resultado.

Situação do Peru nas Eliminatórias

Por outro lado, o Peru vive um momento difícil nas Eliminatórias, ocupando a nona colocação com apenas sete pontos, fruto de uma vitória, quatro empates e seis derrotas. O time comandado por Jorge Fossati tem enfrentado dificuldades ofensivas, marcando apenas três gols em 11 jogos. O Peru também tenta se recuperar após uma derrota de 4 a 0 contra o Brasil, mas confia em sua vitória recente contra o Uruguai para motivar a equipe.

O Confronto Histórico

Nos últimos 58 encontros entre as duas seleções, a Argentina se saiu vitoriosa em 37 oportunidades, enquanto o Peru venceu sete vezes. A seleção argentina venceu os últimos quatro confrontos, o que coloca a equipe de Scaloni como grande favorita para este jogo. A Argentina também conta com o retorno de Messi, que, em sua 191ª partida pela seleção, estará em busca de ampliar sua marca de gols.

Escalações Prováveis

**Argentina**: Emiliano Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernández; Messi, Mac Allister, Álvarez; Lautaro Martínez.

**Peru**: Cáceda; Corzo, Araujo, Callens; Polo, Sonne, Cartagena, Peña, Advíncula; Guerrero, Valera.

Previsão para o Jogo

Embora o Peru tenha qualidade para causar problemas, especialmente com a experiência de Paolo Guerrero, a Argentina é amplamente favorita para este confronto. O time de Scaloni busca se recuperar da derrota contra o Paraguai e deve dominar a partida, principalmente no ataque, com Messi liderando as ações. A expectativa é de uma vitória argentina por 2 a 0, consolidando a liderança nas Eliminatórias e fechando o ano com chave de ouro.

**Previsão**: Argentina 2-0 Peru.

