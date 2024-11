atualização cadastral chega em mais seis cidades da Paraíba

Cartão Alimentação: atualização cadastral chega em Tenório, Assunção, Guarabira e Pirpirituba. Alberto Machado/divulgação

A atualização cadastral do Cartão Alimentação para os moradores dos municípios de São Sebastião do Umbuzeiro, Monteiro, São João do Tigre, Parari, São João do Cariri e Santo André acontece entre os dias 19 e 22 de novembro. Ação do Governo da Paraíba, acontece por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), e atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios.

Veja abaixo as datas e locais para atualizar o cadastro do Cartão Alimentação:

São Sebastião do Umbuzeiro

Data: 19/11

Local: ECI Malaquias Batista Feitosa

Endereço: Av. Vicente Pedro

Monteiro

Data: 19, 20 e 21/11

Local: ECIT José Leite de Souza

Endereço: Rua Wagner Augusto Bezerra Japyassu, 426

São João do Tigre

Data: 20/11

Local Centro Educacional Água Azul

Endereço: Rua José Tutu Sobrinha S/N

Parari

Data: 21/11

Local: ECI Jairo Aires Caluete

Endereço: Rua Tertulino Aires de Queiroz, S/N, centro

São João do Cariri

Data: 22/11

Local: ECIT Jornalista José Leal Ramos

Endereço: Alto do Cruzeiro, S/N – Centro

Santo André

Data: 22/11

Local: ECIT Profª Neir Alves Porto

Endereço: Rua Eulalia de Medeiros Porto, S/N, centro

Sobre o Cartão Alimentação

O programa Cartão Alimentação é uma ação socioassistencial com concessão de auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza. Criado pelo Governo do Estado, gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), foi regulamentado através da Lei Estadual N°12.166, de 20 de dezembro de 2021.

Sempre no dia 10 de cada mês, o Cartão Alimentação recebe um crédito no valor de R$50, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano. Os mercados são identificados com o banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras, exclusivas, de alimentos.