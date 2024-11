ASSISTIR AO VIVO Bulgária x Belarus na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2024, HOJE (18/11)

Por MRNews



Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Bulgária x Belarus se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece HOJE, HOJE (18/11) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Bulgaria . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Prévia: Bulgária x Belarus – Liga das Nações 2024

**Data e horário:** 18 de novembro de 2024, às 16h45 (horário de Brasília).

**Local:** Estádio Hristo Botev, Bulgária.

Contexto da Partida

Bulgária e Belarus se enfrentam na última rodada do Grupo 3 da Liga C da UEFA Nations League. A Bulgária ocupa a segunda posição, com 8 pontos, e pode ainda conquistar o primeiro lugar, dependendo do resultado da partida contra Belarus e de uma derrota da Irlanda do Norte para Luxemburgo. Por outro lado, a seleção de Belarus está na terceira posição, com 6 pontos, e precisa vencer para garantir uma vaga nos playoffs de promoção.

Notícias das Equipes

**Bulgária

A Bulgária vem de uma vitória importante sobre Luxemburgo por 1-0, que os colocou na segunda colocação. A equipe é liderada pelo capitão Kiril Despodov, artilheiro da seleção, e pelo técnico Ilian Iliev. O time se manteve relativamente estável, com Andrian Kraev e Filip Krastev desempenhando papéis cruciais no meio de campo e ataque. Para essa partida, a Bulgária não reportou lesões e deverá manter a escalação que venceu no último jogo.

– **Provável escalação:** Mitov; Popov, Petrov, Petkov, Nurnberger; Milanov, Panayotov, Kraev, Despodov; Krastev, Kolev.

**Belarus

A seleção de Belarus, sob o comando de Carlos Ferrer, ocupa o terceiro lugar e vem de uma derrota por 2-0 para a Irlanda do Norte, o que complicou sua situação. Apesar disso, o time tem mostrado resistência e tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos fora de casa. O goleiro Igor Lapoukhov e o experiente Alyaksandr Martynovich devem ser peças-chave para tentar surpreender a Bulgária e alcançar a classificação para os playoffs.

– **Provável escalação:** Lapoukhov; Pigas, Martynovich, Politevich, Zabelin, Pechenin; Yablonskiy, Selyava, Gromyko; Barkovskiy, Shikavka.

Forma Recente

**Bulgária (Liga das Nações):** DWDLW

**Bulgária (em todas as competições):** DDWDLW

**Belarus (Liga das Nações):** DWDDL

**Belarus (em todas as competições):** LDWDDL

Previsão de Jogo

A Bulgária tem a vantagem em casa e um time mais coeso, mas Belarus não será fácil de superar. A vitória para os búlgaros é essencial para garantir uma chance de promoção à Liga B, enquanto Belarus lutará até o fim para garantir uma vaga nos playoffs de promoção. A expectativa é de um jogo equilibrado, com a Bulgária levando ligeira vantagem pela força de seu ataque.

**Placar previsto:** Bulgária 1-0 Belarus.

