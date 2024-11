Bahia x Vitória BA-VI – ASSISTIR AO VIVO Final Baiano Feminino 2024-25, (15/11), PALPITES, ESCALAÇÕES

O Baianão de 2024 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Bahia x Vitória é válida pela Campeonato Baiano acontece HOJE (06/04) às 16 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Bahia que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Bahia x Vitória: clássico baiano no futebol feminino promete emoções no feminino

Neste sábado (16/11), às 15h (horário de Brasília), Bahia e Vitória se enfrentam em mais um clássico baiano, desta vez válido pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O jogo será realizado no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e promete ser uma verdadeira disputa pela supremacia estadual, com as duas equipes buscando objetivos diferentes na competição.

**O que está em jogo

Para o Bahia, a partida é crucial na busca por uma vaga nas primeiras posições, que garantem a classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada. O time tricolor, com um elenco talentoso e sólido, aposta na força do seu ataque, liderado por jogadoras como Raíssa, para conquistar os três pontos e seguir sonhando com uma vaga internacional.

Já o Vitória, apesar de estar em uma fase de reconstrução no futebol feminino, luta para se distanciar da parte inferior da tabela e garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Com uma defesa que tem mostrado evolução, as leoas buscam surpreender as rivais e fazer história no clássico.

**Retrospecto e momento das equipes

No histórico de confrontos entre as equipes, o Bahia leva vantagem, mas o Vitória sempre demonstra um espírito de luta nas partidas contra o maior rival. Ambas as equipes vêm de campanhas distintas, com o Bahia brigando por objetivos mais altos e o Vitória tentando se manter fora da zona de rebaixamento.

**Destaques individuais

– **Bahia**: A atacante Raíssa, que vem se destacando pela sua habilidade e faro de gol, é o principal nome do time e espera brilhar no clássico.

– **Vitória**: A goleira Vitória, uma das grandes revelações da equipe, tem sido peça-chave para manter a defesa sólida e garantir a segurança do time no campeonato.

**Onde assistir

O clássico baiano entre Bahia e Vitória será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 15h deste sábado, com cobertura completa para todo o Brasil.

**Expectativas para o jogo

Com a rivalidade a flor da pele, Bahia e Vitória prometem entregar um clássico emocionante e disputado, com muita vontade de vencer. O jogo pode definir rumos importantes para ambos os times no Campeonato Brasileiro Feminino, e a torcida promete fazer a festa nas arquibancadas, vibrando por mais uma vitória no tradicional duelo entre as equipes baianas.