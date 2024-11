Setor de serviços da Paraíba tem crescimento de 6,8% em setembro, aponta IBGE

Divulgação/Sefaz-PB

O setor de serviços na Paraíba teve um crescimento de 6,8% no volume em setembro, em relação ao mês anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (13). O índice do setor paraibano ficou acima da média do País, que alcançou crescimento de 4%.

O setor de serviços cresceu pelo quarto mês seguido na Paraíba, e, no acumulado de janeiro a setembro deste ano, o índice paraibano registra alta de 3,9% contra 2,9% da média do País. Segundo o IBGE, o setor de serviços é o principal indutor do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).

Ainda de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, os segmentos que mais se destacaram em setembro deste ano se comparado com o mês de setembro do ano passado foram as atividades turísticas, impulsionado pelo aumento na receita de restaurantes; agências de viagens; transporte aéreo de passageiros; e serviços de reservas relacionados a hospedagens, além do segmento de transporte de passageiros.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) cria indicadores para acompanhar o desempenho do setor de serviços no país e em cada Estado. Ela analisa a receita das empresas com pelo menos 20 funcionários, focando nas que oferecem serviços que não são financeiros e excluindo as áreas de saúde e educação. Juntamente com a administração pública, os setores de serviços e comércio são os que mais contribuem para o PIB do Brasil e dos Estados.