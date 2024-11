Prefeito celebra Prêmio Aluno Nota 10 em 100% das escolas do Município, com mais de mil alunos

O prefeito Cícero Lucena comemorou o crescimento da participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa no Prêmio Aluno Nota 10, que este ano atingiu 100% das escolas municipais, passando de 68 unidades para 104 e de 680 estudantes para 1.040. O gestor participou da solenidade de premiação, nesta quarta-feira (13), no ginásio do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), em Mangabeira VIII.

“Nós estamos vivenciando avanços, conquistas e alegria. Atingimos 100% das nossas escolas e, hoje, com mais de mil crianças se beneficiando daquilo que acreditamos muito. É através da educação que nós vamos ter uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária e mais inclusiva. Aqui, meu agradecimento a todos que fazem o Instituto Alpargatas, como também a Secretaria de Educação de João Pessoa, porque dessa forma estamos fazendo a escola e hoje, preparando a escola do futuro”, afirmou o prefeito.

O Prêmio é organizado pelo Instituto Alpargatas, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, visando identificar, valorizar e divulgar experiências de aprendizagem inovadoras e de qualidade de alunos de escolas públicas municipais, atendidas pelo ‘Programa de Educação pelo Esporte e pela Cultura’. “É uma aprendizagem para que as crianças se tornem cidadãos do bem, que futuramente vão estar servindo essa cidade nos mais diversos trabalhos”, afirmou a secretária executiva de Educação de João Pessoa, Luciana Dias.

O diretor do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araújo, exaltou a função do Prêmio, que há 21 anos reconhece os avanços pedagógicos para contribuir com a qualidade da educação. “Não foi fácil escolher os alunos, em meio a tantos alunos nota 10. Uma alegria, enquanto Instituto, junto com o poder público, fazer a melhoria da educação, com formação de professores, gestores, entrega de materiais didáticos, com programas de esporte e cultura”, afirmou.

Os alunos que tiveram esse reconhecimento e foram premiados com uma mochila e um certificado, foram indicados pela comissão escolar por terem atingido os seguintes requisitos: desempenho escolar comprovado (aproveitamento nos conceitos e/ou médias escolares); participação em atividades sociais, culturais e esportivas promovidas pela escola; frequência mínima de 85%, além de assiduidade às aulas e disciplina (relações satisfatórias com os familiares, com a comunidade escolar e com o patrimônio público).

“Sentimento de alegria e agradecimento – a minha professora, os diretores, a minha mãe. Ela sempre me ensinou e inventou. Enfim, muito agradecido por tudo. Uma sensação muito boa quando tive meu nome anunciado como um dos vencedores do Prêmio”, afirmou o aluno João Gabriel, estudante do 5º ano da Escola Ana Cristina, em Mangabeira.