Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa, contar com mais de 4 mil atletas; veja programação

A cidade de João Pessoa, na Paraíba, recebe, a partir desta quarta-feira (13), a edição 2024 dos Jogos da Juventude, principal evento multiesportivo entre jovens no Brasil, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Serão 4.208 atletas competindo em 18 modalidades olímpicas.

Abertura do Jogos da Juventude 2022 em Aracaju. (Foto: Divulgação/COB)

O destaque desta edição vai para a presença feminina: assim como na delegação do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a maioria dos participantes é de mulheres, com 2.113 atletas inscritas, enquanto 2.095 são meninos.

Todas as 27 unidades da federação estão representadas, incluindo os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. As delegações com mais atletas são as do Rio de Janeiro (176), São Paulo (174), Santa Catarina (172), Paraná (172), Pernambuco (171), Minas Gerais (168) e o Distrito Federal (168). Acre e Roraima terão as menores delegações, com 110 e 133 atletas, respectivamente.

Cada equipe terá, em média, 30 técnicos e seis dirigentes, além de 558 árbitros vindos de todas as regiões do país, totalizando mais de 5 mil membros de delegação no evento.

A faixa etária dos atletas vai de 15 a 17 anos na maioria das modalidades. Exceções foram definidas para algumas competições, como esgrima (14 a 17 anos), ginástica artística feminina e ginástica rítmica (13 a 15 anos), judô (14 a 16 anos) e tênis de mesa (14 a 15 anos).

Marcus D’Almeida é confirmado como embaixador dos Jogos da Juventude 2024. (Foto: Wander Roberto/COB)

As competições serão realizadas em 27 instalações esportivas espalhadas pela capital paraibana, com até 10 locais funcionando simultaneamente para as provas. A Vila Olímpica será um dos principais pontos do evento, sediando competições de badminton, natação, basquete, atletismo e vôlei. Já o Centro de Convenções de João Pessoa concentrará as provas de judô, taekwondo, tiro com arco, ciclismo, wrestling, ginástica artística, esgrima e handebol.

Na Orla de Cabo Branco, estarão as competições de triatlo, vôlei de praia e águas abertas, aproveitando o cenário natural para as modalidades aquáticas e de praia.

