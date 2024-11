QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde e Mania de Você?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 14/11.

Quinta-feira, 14/11/2024

Para os telespectadores que não querem perder nada da programação da TV Globo nesta quinta-feira, 14 de novembro, confira abaixo a grade completa com horários detalhados e uma breve descrição de cada programa. De entretenimento a informação, a TV Globo traz uma variedade de atrações para todos os gostos ao longo do dia.

Manhã

– **04:00 – Hora Um:** O noticiário começa cedo com as principais informações do Brasil e do mundo para quem já está acordado no início da madrugada.

– **06:00 – Bom Dia Praça:** Notícias locais para informar sobre o que acontece na sua cidade e região, com um toque de proximidade.

– **08:30 – Bom Dia Brasil:** O programa traz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com análises e reportagens especiais.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:** Conversas sobre temas atuais, convidados especiais e discussões sobre comportamento e sociedade.

– **10:35 – Mais Você:** Ana Maria Braga apresenta receitas, dicas e entrevistas, trazendo leveza e sabor para a manhã.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** Jornal local com as notícias mais recentes e importantes da sua região.

Tarde

– **13:00 – Globo Esporte:** Notícias e análises sobre o mundo dos esportes, com destaque para o futebol e competições nacionais.

– **13:25 – Jornal Hoje:** Os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo.

– **14:35 – Edição Especial – *Cabocla*:** A novela clássica revisita o romance e os desafios no interior brasileiro.

– **15:15 – Sessão da Tarde – *A Mulher Que Veio Do Céu*:** Um filme divertido e emocionante para relaxar e se entreter.

– **16:40 – Vale a Pena Ver de Novo – *Alma Gêmea*:** A novela de grande sucesso retorna, contando a história de amor e reencarnação.

– **17:20 – Garota do Momento:** Um programa leve que aborda as tendências do momento no mundo da moda e do entretenimento.

– **17:50 – Futebol:** Transmissão de jogos com toda a emoção do futebol brasileiro.

Noite

– **20:00 – Praça TV – 2ª Edição:** As principais notícias locais da noite.

– **20:10 – Volta Por Cima:** Uma série que inspira e traz histórias de superação.

– **20:45 – Jornal Nacional:** O principal telejornal do país traz as notícias mais importantes e repercussões do dia.

– **21:25 – Mania de Você:** Novela em horário nobre que aborda histórias de relacionamentos, comédia e drama.

– **22:35 – As Aventuras de José & Durval:** Série baseada nas aventuras e desventuras dos protagonistas.

– **23:25 – The Good Doctor: O Bom Doutor:** Drama médico com histórias emocionantes, seguindo a trajetória de um jovem médico com autismo.

Madrugada

– **00:50 – Jornal da Globo:** Notícias do final do dia e análises sobre política, economia e cultura.

– **01:40 – Conversa com Bial:** Pedro Bial entrevista personalidades e traz reflexões sobre temas diversos.

– **02:20 – Volta Por Cima (Reprise):** Reapresentação da série para quem perdeu no horário nobre.

– **02:50 – Comédia Na Madruga I:** Uma seleção de comédias para garantir o humor no fim da noite.

– **03:25 – Comédia Na Madruga II:** Continua com momentos de descontração e humor.

