‘O Sertão Vai Vir ao Mar’ será exibido no Fest Aruanda 2024

Divulgação

O filme ‘O Sertão Vai Vir ao Mar’, produzido pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, que está elegível para representar a Paraíba no Oscar, será exibido no Fest Aruanda 2024, em João Pessoa. A exibição acontecerá no dia 7 de dezembro, às 16h, com a presença do diretor do filme, Rodrigo César, bem como da atriz Zezita Matos, que faz parte do elenco.

A informação foi confirmada por Lúcio Villar, produtor executivo do Fest Aruanda. O evento vai acontecer de 5 a 7 de dezembro, no Cinépolis do Manaíra Shopping.

“Fazer uma grande celebração dessa produção, que nos deu muito orgulho, e reunir todo mundo da equipe e da TV Cabo Branco, e é uma sessão para a gente reverenciar a prata da casa” disse ele.

Paraíba no Oscar

‘O Sertão Vai Vir ao Mar’ está entre os filmes elegíveis para representar o Brasil no Oscar 2025, maior prêmio do audiovisual mundial. A lista com os representantes ainda não foi divulgada, mas a produção pode concorrer na categoria de curtas-metragens de ficção live-action.

“Minha expectativa é que a campanha ajude a despertar curiosidade tanto sobre o filme e seu tema, quanto sobre o cinema que é produzido fora do eixo Rio-São Paulo. É uma oportunidade de mostrar o valor do cinema nordestino, feito por profissionais locais, em uma região com um enorme potencial para a produção audiovisual”, disse Rodrigo Cesar, diretor do filme “O Sertão Vai Vir ao Mar”.

O filme foi gravado após a Rede Paraíba ser selecionada pela Globo, junto com outras duas afiliadas (a Rede Amazônica e a Verdes Mares) para produzir um telefilme em parceria com a emissora. O roteiro de “O Sertão Vai Vir Ao Mar” foi submetido na seleção e a Globo o selecionou.

A produção foi filmada nas cidades de Pilar, São Miguel de Taipu e João Pessoa, e contou com nomes de vários atores paraibanos, como Buda Lira, Zezita Matos, Lucas Veloso e Joálisson Cunha, no elenco.

Na trama, quando um vaqueiro do sertão brasileiro, fascinado pelo oceano, descobre que a fazenda onde trabalhou a vida toda será vendida, ele abandona tudo para, finalmente, conhecer o mar. Guiado por um antigo cartão postal enviado por um amor há muito perdido, ele embarca em uma jornada que redefinirá sua vida.