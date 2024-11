QUE HORAS COMEÇA Mania de Você E Sessão da Tarde?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 12/11

Terça-feira, 12/11/2024

Programação Globo – Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Confira a programação completa da Globo para esta terça-feira, 12 de novembro de 2024. Com uma variedade de atrações, o dia inclui informações atualizadas, novelas emocionantes, filmes inspiradores e programas de entretenimento. Destaque para a exibição do drama histórico *Harriet – O Caminho Para a Liberdade* na *Sessão da Tarde* e para o especial *As Aventuras de José & Durval* à noite.

—

Manhã

– **04:00 – Hora Um**

Jornal matutino com as principais notícias do Brasil e do mundo, abordando política, economia e eventos atuais.

– **06:00 – Bom Dia Praça**

Cobertura das notícias regionais, mantendo o público atualizado sobre os principais acontecimentos locais.

– **08:30 – Bom Dia Brasil**

As principais notícias do dia com análises aprofundadas sobre temas de interesse nacional.

– **09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Programa com debates, convidados especiais e temas variados para começar o dia com informação e entretenimento.

– **10:35 – Mais Você**

Apresentado por Ana Maria Braga, o programa traz receitas, dicas de bem-estar e reportagens sobre atualidades.

– **11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

Noticiário local que atualiza o público sobre os eventos mais importantes da região.

—

Tarde

– **13:00 – Globo Esporte**

Cobertura esportiva com as principais notícias do futebol e de outras modalidades esportivas no Brasil e no mundo.

– **13:25 – Jornal Hoje**

Informativo com as principais notícias nacionais e internacionais.

– **14:45 – Edição Especial – Cabocla**

Exibição especial da novela que retrata a vida no interior brasileiro, com uma história de amor envolvente entre Zuca e Luís Jerônimo.

– **15:25 – Sessão da Tarde – Harriet – O Caminho Para a Liberdade**

Este drama histórico traz a emocionante história de Harriet Tubman, que escapou da escravidão e ajudou centenas de pessoas a conquistar a liberdade durante a Guerra Civil americana. O filme é estrelado por Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., e Janelle Monáe.

– **17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reprise da novela que aborda uma história de amor e reencontro de almas, emocionando o público.

– **18:25 – Garota do Momento**

Série que acompanha os desafios e aventuras da jovem protagonista em busca de autoconhecimento e realização pessoal.

—

Noite

– **19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

Segunda edição do jornal regional com as notícias locais da tarde.

– **19:45 – Volta Por Cima**

Novela das 7 com uma trama de superação e conquistas, que aborda conflitos familiares e grandes reviravoltas.

– **20:30 – Jornal Nacional**

Informativo noturno com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens investigativas e análise dos temas do dia.

– **21:25 – Mania de Você**

Novela das 9 com uma história de amor, intrigas e segredos, trazendo emoções fortes e personagens marcantes.

– **22:35 – As Aventuras de José & Durval**

Especial que conta a história emocionante de José e Durval, com desafios e aventuras que marcaram a vida desses personagens.

– **23:25 – Vale o Escrito ± A Guerra do Jogo do Bicho**

Documentário que explora a origem e o impacto do jogo do bicho no Brasil, analisando como essa prática se tornou parte da cultura popular.

—

Madrugada

– **00:25 – Jornal da Globo**

Jornal noturno com uma cobertura completa dos principais acontecimentos do dia, com foco em análises de política, economia e cultura.

– **01:15 – Conversa com Bial**

Programa de entrevistas com Pedro Bial, que recebe convidados especiais para discussões profundas sobre temas variados.

– **01:55 – Volta Por Cima (reprise)**

Reprise do capítulo da novela para os espectadores que perderam a exibição das 19:45.

– **02:35 – Comédia Na Madruga I**

Bloco de comédia que traz humor e diversão para a madrugada.

– **03:20 – Comédia Na Madruga II**

Continuação do bloco de comédia, com mais programas de humor para encerrar a noite com leveza.

—

Programe-se para acompanhar as principais atrações e aproveitar um dia repleto de informação, drama, e entretenimento na Globo!