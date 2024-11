Prefeito autoriza reconstrução da Escola Frei Albino, que ganhará novas salas e vai funcionar em tempo integral

A Escola Frei Albino, no Jardim Oceania, vai entrar no padrão tecnológico que a Prefeitura de João Pessoa está colocando em toda a Rede Municipal de Ensino, além de ganhar novas salas de aula e infraestrutura moderna para oferecer mais conforto e melhores condições de aprendizado aos 500 alunos. Nesta segunda-feira (11), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras de reconstrução da unidade e projetou o funcionamento em tempo integral.

Nesse planejamento, segundo o prefeito, são 27 escolas em tempo integral hoje na rede municipal de ensino, que passará a ter 50 unidades. “Um trabalho, uma ação, em todos os bairros, conforme a demanda, a gente vai dando solução a esses problemas. Cada vez mais está aumentando a qualidade da Educação do Município. Nós temos que nos preparar para absorver e acolher aqueles que buscam uma escola do presente, mas preparando o futuro”, afirmou Cícero Lucena.

Evolução – A secretária Municipal de Educação e Cultura, América Castro, informou que já são 103 escolas entrando no novo padrão da rede municipal de ensino, sendo que 40 já foram entregues e as demais estão com obras em andamento ou com ordens de serviço assinadas. “A gente fica muito feliz, porque essa unidade terá uma ampliação, são oito salas de aula a mais, trazendo o padrão do prefeito Cícero Lucena, com recreio coberto, com uma pavimentação legal para que os meninos se sintam bem, como se fosse em casa”, afirmou.

A diretora administrativa da Escola Frei Albino, Karina Soares, lembrou que esse ano foi primeiro lugar da Rede Municipal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com nota acima da média nacional. A nova estrutura e o padrão tecnológico, com acessibilidade e inclusão, vão aumentar ainda mais as possibilidades dos alunos. “É uma obra sonhada por todos nós, que precisamos dessa nova estrutura para oferecer melhores condições aos alunos. Ter mais tecnologia, mais conforto vai se refletir no aprendizado”, afirmou.

Veja todas as intervenções na Escola Frei Albino, com investimento de R$ 3,6 milhões:

Construção de 8 salas de aula;

Construção de biblioteca e brinquedoteca;

Construção de ateliê criativo;

Construção das salas Google e Maker;

Construção de rouparia e área de serviço;

Construção de banheiros acessíveis;

Fachada padronizada;

Climatização;

Instalação de rede hidrossanitárias;

Instalações elétricas;

Instalações de combate a incêndio;

Reforma da coberta;

Construção de reservatório;

Implantação de playground;

Implantação de elevador PCD;

Adequação da acessibilidade.