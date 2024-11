Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil se reúnem em João Pessoa

Pleno do TJPB (Foto: Ednaldo Araújo/TJPB).

Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil participam aqui em João Pessoa de encontro para discutir temas que envolvem o cenário atual do Poder Judiciário brasileiro.

Na programação do XIII Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil) serão abordados temas como o uso da Inteligência Artificial pelo Poder Judiciário, a consolidação das conciliações no 1º e 2º Graus por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), a utilização da neurociência nos julgamentos e a atuação das mulheres na justiça e na sociedade.

O presidente do TJPB, João Benedito da Silva, abrirá o XIII Consepre, às 18h30, na Sala de Sessões Desembargador Manoel da Fonseca Xavier de Andrade, no Palácio da Justiça.

Presenças

Entre as presenças confirmadas no evento estão as do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamim e do Corregedor Nacional de Justiça, ministro (STJ) Mauro Campbell.

O evento será encerrado com uma reunião dos Presidentes e a eleição da nova Mesa Diretora do Consepre, além da elaboração, leitura e aprovação da Carta do XIII Consepre-PB.

O encontro de presidentes de tribunais tem como objetivo discutir temas relevantes em comum e alinhar as pautas importantes para o judiciário brasileiro. O evento acontece quatro vezes por ano sempre em estados diferentes. O XII Consepre aconteceu em outubro, em Belém (PA).

Programação: