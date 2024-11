Prazos para resultado do concurso do IPM de João Pessoa entram na reta final

O concurso do Instituto de Previdência do Município (IPM) entra nas etapas finais do cronograma para preenchimento das 25 vagas ofertadas para contratação imediata e cadastro de reservas nos níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.827,79 a R$ 3.021,06.

O próximo prazo estipulado pelo edital é a publicação, no próximo dia 12 de novembro, do resultado definitivo das provas objetivas e a convocação dos aprovados para a prova de títulos.

“Seguindo o cronograma da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), o prazo para o envio dos títulos é de 13 a 15 de novembro. Já no dia 27 de novembro, será publicado o resultado preliminar da prova de títulos, e nos dias 28 e 29, ficarão definidos como período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova de títulos”, detalhou a superintendente da instituição, Caroline Agra.

Depois dessas etapas, conforme explicou, terão os prazos estipulados para o mês de dezembro, que são: Dia 10, publicação do resultado definitivo da prova de títulos e do Edital de Convocação para a avaliação biopsicossocial; no dia 15, será a realização da avaliação biopsicossocial; no dia 18, a publicação do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial; entre os dias 19 e 20, são os prazos para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e, no dia 30, será feita a publicação do resultado definitivo da avaliação biopsicossocial.

Com relação ao resultado final, a superintendente do IPM disse que está mantido para o dia 3 de janeiro de 2025. “Já a data de homologação dos aprovadosainda será definida”, acrescentou. As provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório foram aplicadas no dia 22 de setembro deste ano. Mais informações podem ser consultadas no edital do concurso: https://anexos.cdn.selecao.net.br/uploads/756/concursos/56/anexos/VhvCsAMPSusPMlTSA1ob215Vf9T5V6NPPLKTYQNS.pdf

Serviço – O Instituto de Previdência do Município (IPM) é a autarquia responsável por gerir a previdência do quadro efetivo de funcionários da Prefeitura de João Pessoa. Atualmente, contabiliza 6.306 aposentados e 1.588 pensionistas.

O IPM está localizado à Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, n°166, Centro. Mais informações pelo telefone 3213-4647 ou WhatsApp 322-1005.