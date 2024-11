Alunos da Rede Municipal participam da Mostra de Cinema ‘Cine Miau’

Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa estão participando até sexta-feira (8) da 6ª edição do ‘Cine Miau – Mostra Internacional Infantil de Audiovisual’ na sala Vladimir Carvalho, na Usina Cultural Energisa. Este momento de cultura para os estudantes é proporcionado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), com o apoio cultural do Instituto Energisa e Usina.

Só nesta quarta-feira (6) serão exibidos 14 curtas-metragens com duração de 1h, em cada turno, sendo sete no turno da manhã e mais sete no turno da tarde.

“Nesta nossa parceria com a Prefeitura de João Pessoa temos aí 200 alunos pela manhã, 200 alunos à tarde, então são 1.600 alunos da rede pública que terão acesso a esses curtas metragens. É sempre muito bom ver as crianças como protagonistas da sua cena, elas resolvendo problemas, elas realmente estando à frente. E isso enriquece muito o trabalho, muito o projeto, que é exatamente isso, estar envolvendo as crianças com esse mundo do audiovisual”, explicou diretor e curador do Festival Cine Miau, Osiel Gomes.

Os curtas-metragens têm conteúdos que abordam as realidades da criança negra, da criança quilombola, a criança com acessibilidade, além de se perceberem na tela como protagonistas, dando também um enfoque à menina, fazendo com que elas também se empoderem.

Os filmes chamaram a atenção da aluna Laura da Silva, da Escola Municipal Deputado Fernando Paulo Carrilho Milanez. “Está sendo muito divertido, pois estamos aqui com vários amigos assistindo a bons filmes e vendo colegas também participando. Estão de parabéns pela iniciativa”, disse a estudante.

Para o diretor da Seção de Direitos Humanos, Projetos Integradores e Projeto de Vida da Sedec, Lucian Souza da Silva, a arte em suas diversas expressões é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento dos estudantes. “A Mostra Internacional de Áudio Visual Infantil possibilita que os estudantes da Rede Municipal de João Pessoa tenham uma imersão na tela de cinema. Nesta edição, alinhamos o Cine Miau com a programação do mês da Consciência Negra. Inclusive, uma das produções exibidas na mostra é um curta-metragem produzido pelos estudantes da escola quilombola Antônia do Socorro Silva Machado”, frisou Lucian.

O curta produzido pelos estudantes da escola quilombola é ‘O Quilombo Encantado – A Jornada de Pilar’. O filme foi criado durante uma oficina de criação audiovisual do Projeto MIAU Itinerante. Outro destaque é a animação 3D PiOinc, dirigida por Alex Ribondi e Ricardo Makoto, que conta a história de uma amizade improvável entre um porquinho e um passarinho, explorando o valor das diferenças na formação de uma amizade verdadeira.

Ele será exibido na Associação da Comunidade Negra de Paratibe, às 18h, na sexta-feira (8).