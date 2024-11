669 mil famílias irão receber benefício na Paraíba em 2024; saiba como

Assinatura do contrato

O Governo da Paraíba renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal que permite o pagamento do Abono Natalino 2024. As estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado são de que 669 mil famílias, que fazem parte do CadÚnico do Governo Federal sejam contempladas, algo em torno de 1,6 milhão de paraibanos.

O programa é pioneiro no Brasil e está no décimo segundo ano. Em 2024 cada beneficiário receberá o valor individual de R$ 64,00, que serão acrescidos ao Bolsa Família. O valor é o mesmo de 2023.

“Além de contemplar as famílias com o seu direito, esse recurso financeiro faz com que movimente o comércio local”, assinalou Pollyanna Dutra, secretária de Desenvolvimento Humano do Estado.

“Está no DNA da Caixa a transferência de renda para a população que mais precisa, além da atuação no âmbito de programas federais”, comentou Matheus Grisi, superintendente de Rede da Caixa em João Pessoa.

Para receber o Abono Natalino, os beneficiários deverão apresentar documento de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o Cartão do Número de Identificação Social (NIS). Ainda não foi divulgado o calendário de pagamentos.