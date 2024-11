Umuarama x Joinville Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da LNF LIGA NACIONAL DE FUTSAL

Por MRNews



Umuarama x Joinville: Quarta de Final da LNF

Neste domingo, 3 de novembro de 2024, Umuarama e Joinville se enfrentam em uma das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida terá início às 13h15 e será realizada no Ginásio Amário Vieira da Costa, no interior do Paraná. O jogo de volta ocorrerá no dia 10 de novembro, no Ginásio Cau Hansen, em Joinville.

Detalhes do Jogo

– **Data:** 03/11/2024

– **Horário:** 13h15 (de Brasília)

– **Local:** Ginásio Amário Vieira da Costa, Umuarama

– **Transmissão:** LNFTV e Cazé TV

Em caso de dois empates ou vitórias alternadas nas quartas de final, a partida de volta terá um tempo extra de 10 minutos. Se o empate persistir, o Joinville se classificará devido à sua melhor campanha na fase de grupos.

Como Chegam os Times

Umuarama

O Umuarama teve uma campanha sólida na fase de classificação, terminando em 9º lugar com 13 vitórias em 23 jogos. A equipe se destacou pela sua defesa, sendo a menos vazada da LNF, com apenas 33 gols sofridos ao longo de 25 partidas. No entanto, seu ataque é o menos eficiente entre os times que avançaram aos playoffs, marcando apenas 49 gols.

Nas oitavas de final, o Umuarama eliminou o São José-SP com duas vitórias: 5 a 2 em casa e 3 a 2 fora. Com a defesa sólida como seu principal trunfo, o time paranaense busca abrir vantagem em casa para chegar à semifinal pela primeira vez em sua história.

Joinville

Por outro lado, o Joinville chega para a partida com uma campanha impressionante, tendo perdido apenas duas vezes em 25 jogos. Como líder da fase de classificação, o Joinville mostrou sua força ao eliminar o Marreco, de Francisco Beltrão, nas oitavas de final. O primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2, mas o Joinville garantiu a classificação com uma vitória de 1 a 0 no jogo de volta, em casa.

Com um elenco forte e experiência em competições decisivas, o Joinville busca conquistar seu segundo título da LNF, já que foi campeão em 2017. A equipe conta com um ataque eficiente e uma defesa sólida, tornando-se um forte candidato a avançar para as semifinais.

Onde Assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela LNFTV e pela Cazé TV, que oferecem cobertura completa das quartas de final da LNF. A expectativa é de um jogo intenso, com Umuarama buscando surpreender o líder Joinville em casa.

Liga Nacional de Futsal

A Liga Nacional de Futsal (LNF) é uma das principais competições de futsal do Brasil, reunindo as melhores equipes do país em um torneio que destaca a qualidade técnica e a competitividade do esporte. Com um formato de pontos corridos e eliminatórias, a LNF proporciona jogos emocionantes e um alto nível de rivalidade, atraindo fãs de todas as idades.

Onde Assistir à LNF no Brasil

Para os fãs de futsal que desejam acompanhar todos os jogos da LNF, a competição é transmitida ao vivo por diversas plataformas. O Sportv é a principal emissora que cobre as partidas, oferecendo análises e comentários durante as transmissões. Além disso, os jogos estão disponíveis no YouTube da LNF TV, proporcionando uma maneira acessível e prática para que os torcedores não percam nenhum lance da competição.