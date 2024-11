Prefeitura disponibiliza serviços para a população nos cemitérios públicos de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa está organizando e disponibilizando serviços de limpeza, segurança, mobilidade urbana e educação para a população que está visitando os cemitérios públicos da Capital neste sábado (2), Dia de Finados. Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), da Guarda Civil Metropolitana da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) estarão orientando a população durante todo o dia.

Durante o mês de outubro, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela administração dos locais, reforçaram os serviços de manutenção em todos os cemitérios públicos, atuando no Senhor da Boa Sentença, no Varadouro, Santa Catarina, no Bairro dos Estados, São José, em Cruz das Armas, Cristo, no Cristo Redentor e cemitério da Penha, na Penha. Foram realizados serviços de pintura, poda, capinação, roçagem e reparos, em parceria com a Emlur.

João Bosco Almeida de Mendonça tem 80 anos, é aposentado e mora em Mangabeira. Ele veio visitar o jazigo da família no cemitério Santa Catarina. “Eu venho todo Finados – e achei o cemitério organizado, limpo, bem cuidado. Venho aqui relembrar a memória de dois filhos, dois irmãos, meu pai e minha mãe”, disse.

O movimento também foi intenso no cemitério de Cruz das Armas, onde a família de Raimunda Maria da Conceição, também aposentada, foi homenagear a memória dos parentes. Dona Raimunda mora no Esplanada e há 15 anos frequenta o cemitério São José todo Dia de Finados. “Nossa família vem aqui em memória de meu pai, minha mãe, uma irmã, cunhado e uma sobrinha. Compramos flores, fazemos nossas orações, acompanhamos a missa que aqui é celebrada e ainda apreciamos a beleza das árvores, dos jambeiros aqui do cemitério de Cruz das Armas”.

Ação contra o trabalho infantil – Psicólogas, assistentes sociais e técnicos da Sedhuc dialogaram com a população, numa ação de sensibilização para a erradicação do trabalho infantil, no Cemitério de Cruz das Armas e demais cemitérios públicos da Capital. A técnica de referência de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), explicou que 20 técnicos estão atuando neste sábado. “Nós identificamos a necessidade de combater o trabalho infantil em diversos espaços, inclusive nos cemitérios públicos e estamos dialogando com a população, no sentido de informar que crianças e adolescentes menores de 16 anos não podem trabalhar – exceto quando estão na condição de aprendiz, de acordo com o que diz a legislação”, esclareceu.

Missas – Em parceria com a Arquidiocese da Paraíba, várias missas estão sendo celebradas neste sábado, nos cemitérios públicos da Capital. No Senhor da Boa Sentença a missa da manhã foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Delson, que destacou que Finados é um momento de confortar as pessoas que perderam seus entes queridos. “Todos nós vamos nos reencontrar diante de Deus. Nós viemos de Deus e vamos percorrer esse itinerário da vida humana. A gente nasce, vive e morre e hoje estamos aqui para celebrar a Eucaristia, alimentando a esperança do povo com palavras de confiança, num momento de oração e irmandade”, concluiu.