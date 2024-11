Celebridades e personalidades que você pode visitar o túmulo na Paraíba

Várias celebridades e personalidades que já se foram estão sepultadas na Paraíba. Neste Dia de Finados, 2 de novembro, o Jornal da Paraíba listou diversas pessoas cujos túmulos estão localizados em João Pessoa e em Campina Grande.

João Pessoa

Artistas

Gabriel Diniz

Cantor Gabriel Diniz faleceu em um acidente aéreo. Foto: Divulgação.

Conhecido pelo hit “Jenifer”, Gabriel Diniz morreu na queda de um avião de pequeno porte junto com outras duas pessoas, em 2019. O cantor foi enterrado no Cemitério Parque das Acácias, na capital paraibana.

Sivuca

Foto/Reprodução. Silvio Osias

O artista paraibano Sivuca faleceu em 2006, vítima de câncer. Além de compositor e arranjador, Sivuca foi um mestre da sanfona, instrumento do qual é um dos principais divulgadores na música nacional e internacional.

Em 2021, foi publicada uma lei que instituiu o Dia Nacional do Sanfoneiro, em homenagem ao músico paraibano.

O músico foi enterrado no Cemitério Parque das Acácias, na capital paraibana.

Linduarte Noronha

O cineasta e professor aposentado da UFPB Linduarte Noronha morreu aos 81 anos em 2012. Ele foi vítima de uma parada respiratória. A obra mais célebre de Linduarte foi o documentário “Aruanda”, sendo considerado percursor do Cinema Novo.

Linduarte Noronha também foi repórter, critico de cinema, procurador do Estado e professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraiba, onde se aposentou nos anos 90.

O músico foi enterrado no Cemitério Parque das Acácias, na capital paraibana.

Ex-governadores

Anthenor Navarro

Túmulo de Anthenor Navarro. Foto: Alexandre Freire/Sedurb.

O ex-governador Anthenor Navarro foi nomeado para assumir a gestão do estado em 1930. Ele morreu após sofrer um acidente em um hidravião, em abril de 1932, na baía de Todos os Santos, na Bahia.

Uma grande seca atingiu o Nordeste, levando o então ministro da Viação e Obras Públicas e ex-governador da Paraíba, José Américo, a visitar a região para avaliar os danos. Anthenor acompanhou a viagem. Três pessoas morreram no acidente, e José Américo sofreu ferimentos graves.

O município de São João do Rio do Peixe foi chamado de Anthenor Navarro a partir de 1932, em homenagem ao governador. A cidade só retomou seu antigo nome com a promulgação da nova constituição da Paraíba em 1989.

O ex-governador está enterrado no Cemitério Senhor da Boa Sentença.

Rui Carneiro

Túmulo de Rui Carneiro. Foto: Alexandre Freire/Sedurb.

Rui Carneiro foi ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador da Paraíba. Ele faleceu em julho de 1977, em Brasília.

Enquanto governador, construiu a Maternidade Cândida Vargas e a estrada de rodagem que liga a cidade de João Pessoa ao porto de Cabedelo, com objetivo de escoar produtos do interior do estado.

O ex-governador está enterrado no Cemitério Senhor da Boa Sentença.

Antônio Mariz

Túmulo de Antônio Mariz. Foto: Alexandre Freire/Sedurb.

Antônio Mariz foi deputado federal, constituinte, senador e governador da Paraíba.

Ele assumiu a gestão do estado em 1995, mas morreu em setembro do mesmo ano. No pouco tempo em que esteve à frente do governo, Antônio Mariz pediu a retirada de um piso com suásticas do Palácio da Redenção, sede oficial do governo do estado da Paraíba.

O ex-governador está enterrado no Cemitério Senhor da Boa Sentença.

Tarcísio Buriti

Túmulo de Tarcísio Buriti. Foto: Alexandre Freire/Sedurb.

Tarcísio Butiti foi governador da Paraíba por dois mandatos e deputado federal.

Com o fim de seu mandato, o ex-governador se envolveu em divergências políticas com Ronaldo Cunha Lima, eleito como seu sucessor. A escalada do conflito culminou em uma tentativa de homicídio. Em novembro de 1993, Cunha Lima foi a um restaurante na praia de Tambaú, em João Pessoa, e atirou contra Tarcísio Buriti. Ele foi atingido no rosto e ombro, mas se recuperou dos ferimentos.

Ele morreu em julho de 2003, em São Paulo. O ex-governador está enterrado no Cemitério Senhor da Boa Sentença.

Outras personalidades

Padre Zé

Túmulo Padre Zé. Foto: Alexandre Freire/Sedurb.

Conhecido como o “pai dos pobres”, o padre José Coutinho fundou duas intituições de caridade na capital – o Instituto São José e o Hospital Padre Zé. Ele dedicou sua vida a realizar obras de caridade e ações beneficentes de atenção aos mais necessitados.

O padre morreu em novembro de 1973, após passar mal quando foi recolher doações no Dia de Finados. Ele foi enterrado no Cemitério Senhor da Boa Sentença e ganhou uma enorme estátua branca em homenagem.

Maria de Lourdes

Túmulo Maria de Lourdes. Foto: Alexandre Freire/Sedurb.

Um dos túmulos mais visitados no Cemitério Senhor da Boa Sentença é o da menina Maria de Lourdes que, segundo fiéis, opera milagres. Ela morreu na década de 60, quando tinha 13 anos de idade, espancada porque foi acusada de roubo pelos patrões da residência onde trabalhava como doméstica. O túmulo tem uma estátua em tamanho real de uma menina e fica localizado na entrada do cemitério.

Campina Grande

Artistas

Marinês

A cantora pernambucana Marinês morreu em Recife, capital pernambucana, em 2007. Ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) se não resistiu.

O corpo de Marinês foi velado no Teatro Municipal de Campina Grande e enterrado no cemitério privado Campo Santo Parque da Paz, em Campina Grande.

Marinês, artista pernambucana | Foto: Divulgação. Marinês

Shaolin

O humorista paraibano Shaolin morreu em janeiro de 2016, cinco anos depois de sofrer um acidente de carro na rodovia federal BR-230, em Campina Grande. O carro em que ele estava bateu em um caminhão. No mesmo dia, Shaolin foi socorrido e internado no Hospital de Emergência e Trauma da cidade.

O corpo de Shaolin foi velado e sepultado no Cemitério Campo Santo Parque da Paz, que é particular e fica localizado no bairro do Velame, em Campina Grande.

Shaolin, humorista paraibano | Foto: Divulgação.

Parafuso

Parafuso, zabumbeiro dos Três do Nordeste, morreu aos 76 anos em 2016. Ele estava na cidade de Colônia, na Alemanha, quando sofreu um AVC e um infarto e não resistiu.

Parafuso era natural de João Pessoa, mas havia recebido título de cidadão campinense. Ele era conhecido pelo talento e irreverência e o único integrante da formação original do grupo. Além de tocar zabumba, Parafuso também tinha talento em produzir o instrumento.

As cinzas de Parafuso foram enterradas no Cemitério do Monte Santo, também em Campina Grande.

Parafuso, artista paraibano | Foto: Reprodução/TV Paraíba. Bruna Couto

Genival Lacerda

O artista campinense Genival Lacerda morreu em janeiro de 2021, na capital pernambucana Recife, após complicações da Covid-19.

Ele foi intubado após apresentar um quadro de pneumonia. A situação do artista era delicada porque ele é do grupo de risco. Além de idoso, em maio de 2020, ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou três dias internado.

De Recife, o corpo de Genival Lacerda seguiu para Campina Grande, onde eles nasceu. Ele foi sepultado no Cemitério do Monte Santo, um dos mais conhecidos da cidade.

Genival Lacerda, artista paraibano | Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

Biliu de Campina

O artista Biliu de Campina morreu em julho de 2024. Biliu de Campina estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande em virtude de uma queda que provocou um sangramento na cabeça.

O corpo de Biliu foi velado no Teatro Municipal Severino Cabral, e depois foi sepultado no Cemitério do Monte Santo, também em Campina Grande.

Velório de Biliu de Campina aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral | Foto: Artuir Lira. Bruna Couto

Ex-governadores

Ronaldo Cunha Lima

O político Ronaldo Cunha Lima, pai de Cássio Cunha Lima e um dos mais tradicionais nomes da política paraibana, também foi sepultado em Campina Grande.

Ronaldo faleceu aos 76 anos em julho de 2012, vítima de um câncer de pulmão contra o qual lutava desde 2011. O corpo de Ronaldo foi velado em João Pessoa, no Palácio da Redenção, no Parque do Povo, em Campina Grande. O enterro aconteceu no Cemitério Monte Santo, também em Campina Grande.