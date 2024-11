5 citações de Clarice Lispector para usar na redação do Enem

Citar autores na prova de produção textual do Exame Nacional do Ensino Médio é uma boa opção para construção de repertório sociocultural. Por isso, o Lá vem o Enem preparou uma lista com 5 citações da escritora Clarice Lispector – que até já foi citada em um texto nota mil – para usar na redação do Enem.

Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista considerada um dos grandes nomes da literatura brasileira do Século XX. As obras da artista também costumam sempre cair na prova de linguagens do Enem.

Nesta reportagem, é possível conhecer citações de Clarice Lispector para usar em redações de todos os eixos, como fazer citações diretas e indiretas no texto e ainda pode conferir uma redação nota mil onde a escritora foi citada.

Citações de Clarice Lispector para a redação

A primeira citação é do famoso livro “A hora da estrela” e pode ser usado em uma redação sobre desigualdade social, por exemplo. Confira abaixo:

– “Acho que não preciso vencer na vida”.

Também retirada da obra “A hora da estrela”, a segunda citação pode ser usada em um texto sobre educação.

– “Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. […] A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo”.

Já a terceira citação é do livro “A descoberta do mundo” e pode ser considerada coringa para todos os eixos temáticos da prova, que são cultura, educação, meio ambiente, saúde, social e tecnologia.

– “Não basta existir, também é necessário pertencer”.

Outra citação coringa, também do livro “A hora da estrela” é a abaixo:

– “Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão”.

Mais uma vez de “A hora da estrela”, a última indicação de citação pode servir para introduzir bem a redação.

– “A vida é um soco no estômago”.

Como usar as citações de Clarice Lispector na redação do Enem

Se o estudante fizer uma citação direta, o trecho usado precisa estar do mesmo modo que está escrito na versão original do autor e também localizado entre o sinal de aspas.

Já se a citação for indireta, o estudante pode usar as próprias palavras em texto corrido para explicar a essência da ideia da autora.

Redação nota mil com citação sobre Clarice Lispector

A redação a seguir alcançou nota mil no Enem 2023 e foi escrita pela estudante Catharina Ferreira, de São Paulo.

O trabalho de cuidado se mostra necessário na medida em que é o responsável pelo zelo de crianças, idosos, pessoas com deficiências e afazeres domésticos. Entretanto, nota-se, na comunidade brasileira, a invisibilidade desse serviço e seu protagonismo majoritariamente feminino. Isso ocorre por duas causas principais: o baixo prestígio social estigmatizado a essas tarefas e as convenções de gênero estabelecidas pela sociedade brasileira.

A princípio, o prestígio social de um trabalho é um fator importante para a determinação de seu reconhecimento e remuneração. Nesse raciocínio, atividades de cuidado são estigmatizadas dentro do corpo social como inferiores e descriminalizadas pelo seu baixo nível de escolaridade. Isso acontece, pois com a predominância do capitalismo no ocidente e a Revolução Tecnológica introduzida a partir da 3ª Revolução Industrial no mundo contemporâneo, houve a crescente valorização de serviços de alto grau de especialização e nível acadêmico. Dessa forma, atividades de baixo ou nenhum valor tecnológico, como o trabalho do cuidado ou tarefas domésticas, foram socialmente marginalizadas em escala global.

Além disso, percebe-se a predominância de mulheres na realização de serviços de assistência. Essa é uma realidade que demonstra que as transformações sociais ocorridas no Brasil não foram suficientes para desconstruir convenções de gênero e seus papéis sociais, pois atividades relacionadas ao cuidado e de cunho doméstico são predominantemente associadas a mulheres. Como exemplificação, “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, retrata esse cenário pela personagem Macuabé, nordestina que trabalha como empregada doméstica no Rio de Janeiro. Descrita ao longo da narrativa como pequena e inviável, ausente de acontecimentos ou importância em sua própria história. Clarice representa, dessa maneira, a invisibilidade e o preconceito da sociedade brasileira pelas mulheres que realizam o trabalho do cuidado e seus desafios.

Portanto, é necessária a aplicação de medidas para o enfrentamento da desvalorização do trabalho de cuidado no Brasil. Para isso, o Governo Executivo Federal deverá realizar ações de combate à desigualdade social sofrida por essa atividade, por meio de políticas de valorização do serviço de assistência, como a validação legal dessa prestação como trabalho remunerado e a obrigatoriedade do pagamento do salário mínimo. Assim, o Brasil se tornará um país que enxerga e prioriza todos os tipos de serviços.

